Βιολάντα: Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων αποφάσισε η Π.Ε. Τρικάλων

Την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα μέχρι την παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα ημερών από την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στέκονται με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, υπογραμμίζεται. Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.

