Βιολάντα: Μελέτες χωρίς αυτοψία - Τι ισχυρίζεται ο μηχανικός για το υπόγειο «φάντασμα»

Νέες πληροφορίες για την τραγωδία στη Βιολάντα που στοίχισε την ζωή σε 5 εργαζόμενες έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν τις μελέτες των μηχανικών στο μοιραίο εργοστάσιο.

Ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε όσα υποστήριξε ο δεύτερος μηχανικός που συνεργάζεται με το εργοστάσιο από το 2014 και είναι αρμόδιος για τα πολεοδομικά ζητήματα. Όσα είπε προκάλεσαν εντύπωση ακόμα και στους έμπειρους ερευνητές της ΔΑΕΕ, που χειρίζονται την υπόθεση.

Μετά τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που είπε ότι δεν είχε αποτυπώσει τις επίμαχες δεξαμενές, γιατί του είχαν πει ότι ήταν ανενεργές, ο πολιτικός μηχανικός, που το 2018 εξέδωσε την άδεια επέκτασης του μοιραίου κτιρίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη, ισχυρίζεται πως δεν αποτύπωσε το υπόγειο "φάντασμα" γιατί του είπαν πως δεν έχει καμία λειτουργική αξία.

Μάλιστα, ρώτησε αν πρέπει να τακτοποιηθεί ο χώρος, αλλά του είπαν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος από την κατασκευή του εργοστασίου και δεν χρειαζόταν.

Υπάρχουν, επομένως, δύο μηχανικοί που παραδέχονται πως αποτύπωναν ό,τι τους έλεγαν και όχι ότι οι ίδιοι διαπίστωναν όπως θα έπρεπε μετά από αυτοψία, όπως λένε πραγματογνώμονες που γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης