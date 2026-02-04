Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου

Καταπέλτης ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καταπέλτης ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού
Την έκπληξή του για το πώς αδειοδοτήθηκε η βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την αυτοψία που είχε γίνει στις εγκαταστάσεις το 2019 εξέφρασε μέσω του Alpha ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το πρώην μέλος της Πυροσβεστικής το πόρισμα της αυτοψίας πρώτα θα έπρεπε να είχε σταλεί για έγκριση στην Πυροσβεστική.

Οι αποκαλύψεις για τις υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου έχουν προκαλέσει σάλο. Οι δεξαμενές είχαν διαπιστωθεί από το 2019 πως ήταν μη συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο παρέμειναν στη θέση τους μέχρι και την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος.

Ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού, Μιχάλης Αυγουλέας μιλώντας στον Alpha είναι καταπέλτης.

«Οι δεξαμενές αυτές από τα βίντεο φαίνονται να είναι πρόχειρα τοποθετημένες, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, δεν τηρούνται οι αποστάσεις, δεν υπάρχει χαλίκι κάτω από τις δεξαμενές», ανέφερε αρχικά.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγουλέα η διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας έπρεπε να είχε κοινοποιήσει διαπιστωτική πράξη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κάτι που έγινε δεν έγινε σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε ο Alpha.

Τι θα γινόταν όμως αν το συγκεκριμένο έγγραφο έφτανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία; Σύμφωνα με τον κ. Αυγουλέα: «με την κοινοποίηση του εγγράφου θα έστελνα τον Αξιωματικό να κάνει αυτοψία και θα δίναμε ένα περιθώριο 30 ημερών. Σε περίπτωση που δεν το είχε κάνει θα έστελνα αναφορά με τις ενέργειές μου στο Εισαγγελέα».

Πώς όμως εξηγείται ότι δεν έγινε κανένας έλεγχος ή αυτοψία στο εργοστάσιο;

«Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται έλεγχοι, γίνονται έκτακτοι έλεγχοι», εξήγησε ο κ. Αυγουλέας, συνεχίζοντας: «Εγώ ως Διευθυντής αν πήγαινα και διαπίστωνα αυτού του είδους τις παραβάσεις θα διέταζα τον Αξιωματικό να συντάξει αναφορά και κοινοποίηση στον Εισαγγελέα. Το αυτονόητο».

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

