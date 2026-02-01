Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

Οι έρευνες έχουν σταματήσει λόγω της αυξημένης ποσότητας προπανίου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Eurokinissi
Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου φαίνεται πως εκτεινόταν σε βάθος πολλών μηνών. Τα ειδικά ανιχνευτικά όργανα κατέγραψαν εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο, όπως προκύπτει, μετακινήθηκε υπόγεια σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Υπό τον φόβο πρόκλησης νέας έκρηξης, οι έρευνες έχουν προσωρινά ανασταλεί, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Όπως ανέφερε στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης, «μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε».

Οι σωληνώσεις προπανίου που συνδέονται με τις δεξαμενές φέρεται να έχουν διαποτίσει το υπόγειο της μονάδας παραγωγής, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία κατάσβεσης.

Παρά τη διακοπή των επιτόπιων ερευνών, συνεχίζεται ο ενδελεχής έλεγχος των τεχνικών φακέλων και των σχετικών εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές παραλείψεις ή παρατυπίες. Μεταξύ αυτών εξετάζεται και η απουσία συστημάτων πυρασφάλειας στον υπόγειο χώρο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών καπνού, καθώς ο κίνδυνος ανάφλεξης εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων προπανίου στο υπέδαφος.

Την ίδια ώρα, για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καθώς και παράλληλη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στο μικροσκόπιο οι έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις Αρχές στα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τα οποία προκύπτει ότι παραβάσεις στη χωροθέτηση των δεξαμενών είχαν εντοπιστεί ήδη από προηγούμενα χρόνια.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019, διαπιστώθηκαν παρατυπίες σχετικά με τη θέση των τεσσάρων δεξαμενών υγραερίου. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν δύο υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δύο υπέργειες δεξαμενές 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων.

deksamenes-violanta.jpg

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Πριν από έξι χρόνια στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα επανεξέτασης, ζητώντας την αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Τελικώς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε τη συνέχιση της άδειας λειτουργίας, παρέχοντας ωστόσο διετή προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση της εγκατάστασης.

Η απόφαση προέβλεπε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων την επαναχωροθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε νόμιμες αποστάσεις από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και την έκδοση άδειας δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομία.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, «με το που φτάσαμε στο σημείο διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν δύο δεξαμενές, εκτός της όλης εγκατάστασης του κτηρίου. Με διακλαδωτήρα κατέβαινε κάτω από τον δρόμο όπου στην συνέχεια εισχωρούνταν μέσα στην εγκατάσταση για να μπορέσει να δώσει παροχή για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η παραγωγική διαδικασία».

Ωστόσο, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του 2025, οι δεξαμενές αποτυπώνονται ως υφιστάμενη και μόνιμη εγκατάσταση, σε απόσταση μόλις 5,40 μέτρων, μικρότερη από τα όρια που προβλέπει η νομοθεσία.

topografiko-violanta.jpg

Το τοπογραφικό διάγραμμα

ΕΡΤ

Τον Ιούλιο του 2025, με απόφαση υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η «Βιολάντα» εντάχθηκε σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Μεταξύ αυτών προβλέπεται ότι οι δεξαμενές καυσίμων και χημικών ουσιών θα πρέπει να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να συγκρατούν ενδεχόμενες διαρροές και να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Στις φωτογραφίες που καταγράφηκαν μετά την έκρηξη, οι δύο υπέργειες δεξαμενές εμφανίζονται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση τόσο από τα όρια του οικοπέδου όσο και από το κτίριο του εργοστασίου.

violanta-7-1024x360.jpg

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Οι πυροσβέστες αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες εκσκαφές εντός της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο διάτρησης που προκλήθηκε από τις σωληνώσεις.

