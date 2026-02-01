«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

Νέες καταθέσεις και διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, αποκαλύπτουν επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή υγραερίου, ακόμη και λίγες ώρες πριν το δυστύχημα.

Οι διάλογοι και οι μαρτυρίες εργαζομένων εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα.

Ο διάλογος για «παράξενη μυρωδιά» λίγο μετά τα μεσάνυχτα

Λίγο μετά τις 00:30 της 26ης Ιανουαρίου, περίπου τρεις ώρες πριν την έκρηξη, εργαζόμενος ενημέρωσε υπεύθυνο του εργοστασίου για «μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο». Σύμφωνα με την κατάθεσή του, του απάντησαν ότι πιθανότατα πρόκειται για αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μία από τις αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκε της πρώτης ειδοποίησης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 03:56 τα ξημερώματα.

«Τη μυρωδιά την είχα αντιληφθεί περίπου δέκα φορές»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η οσμή δεν εμφανίστηκε μόνο τη νύχτα της έκρηξης. Ο εργαζόμενος κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο πόστο, είχε αντιληφθεί περίπου δέκα φορές έντονη μυρωδιά υγραερίου στον χώρο της λάντζας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα ήταν γνωστό και σε άλλους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο διευθυντής παραγωγής είχε αποδώσει την οσμή είτε σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου είτε σε άλλες τεχνικές αιτίες.

Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Η απολογία του υπεύθυνου βάρδιας, ενός εκ των τριών συλληφθέντων μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι αντιλαμβανόταν τη μυρωδιά κατά διαστήματα για περίπου έναν μήνα πριν την έκρηξη.

Στην κατάθεσή του αναφέρει ότι τον διαβεβαίωναν πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και ότι η οσμή σχετιζόταν είτε με την πλήρωση καυσίμου στις δεξαμενές είτε με το πλυντήριο στη λάντζα.εύθυνος βάρδιας κατέθεσε ακόμη ότι είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα τον διευθυντή παραγωγής, τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και τον υδραυλικό του εργοστασίου. Παρά τις ενημερώσεις, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, δεν έγινε κάποια ουσιαστική ενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η διαρροή δεν περιοριζόταν σε έναν μήνα, αλλά εκτεινόταν για τέσσερις έως πέντε μήνες πριν την έκρηξη. Οι αναφορές για έντονη οσμή ήταν πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, με τις καταθέσεις να σκιαγραφούν ένα περιβάλλον όπου υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία δεν οδήγησαν σε έγκαιρα μέτρα πρόληψης.

Διαβάστε επίσης