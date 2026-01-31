Βιολάντα: «Υπήρχαν προφορικές και γραπτές καταγγελίες για τις συνθήκες», λέει το Εργατικό Κέντρο

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια και την έλλειψη συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» φέρνουν στο φως οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα, με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να καταγγέλλει κλίμα φόβου και εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Alpha η οργανωτική γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Κωνσταντίνα Παπή, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο δεν υπήρχε σωματείο εργαζομένων, γεγονός που, όπως τόνισε, άφηνε τους εργαζόμενους ουσιαστικά απροστάτευτους.

Όπως ανέφερε, υπάρχει συνδικάτο που καλύπτει όλα τα εργοστάσια της περιοχής, ωστόσο όταν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου επισκέφθηκαν τη «Βιολάντα» και ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη αντίδραση. «Πήγαμε για να πραγματοποιήσουμε εκλογές και μας έδιωξαν. Κάλεσαν ακόμη και την αστυνομία», σημείωσε, καταγγέλλοντας επίσημα το περιστατικό.

Η κ. Παπή έκανε λόγο για κλίμα τρομοκρατίας στον χώρο εργασίας, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: «Πόσοι χώροι δουλειάς είναι τελικά απροστάτευτοι;». Όπως αποκάλυψε, έρευνα που πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο την τελευταία εβδομάδα έφερε στο φως προφορικές αλλά και γραπτές καταγγελίες εργαζομένων, οι οποίες, όπως είπε, αποτυπώνουν μια πραγματικότητα εξαντλητικών ωραρίων και επικίνδυνων συνθηκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις πολύωρες βάρδιες, με την οργανωτική γραμματέα να τονίζει πως «δεν μπορούμε να δεχόμαστε δουλειά 13 ωρών, βάζοντας τις ζωές μας απέναντι σε αυτές τις συνθήκες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέχρι το δυστύχημα δεν υπήρχε επίσημη γνώση για διαρροές ή άλλους κινδύνους, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τους ελέγχους και τα μέτρα ασφαλείας.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δηλώνει αποφασισμένο να φτάσει την υπόθεση μέχρι το τέλος. «Θα είμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων αλλά και των εργαζομένων μέχρι την οριστική δικαίωση», ξεκαθάρισε η κ. Παπή, στέλνοντας μήνυμα ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και οι συνθήκες εργασίας να αλλάξουν ουσιαστικά.

