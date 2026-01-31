Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

Τέσσερις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», οι έρευνες των πυροσβεστικών Αρχών, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση της έκρηξης, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Τα πρώτα ευρήματα από τα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η έκρηξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν λειτουργούσαν οι ανιχνευτές προπανίου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για κάθε βιομηχανική εγκατάσταση.

«Ο ανιχνευτής συνδέεται με έναν πίνακα πυρανίχνευσης και, σε περίπτωση διαρροής, δίνει σήμα: χτυπάει η σειρήνα και ταυτόχρονα μία βάνα κλείνει την παροχή του αερίου. Υπάρχει επίσης ένα μπουτόν που μπορεί να διακόψει τη ροή του αερίου», εξηγεί ο ειδικός.

Το ερώτημα που εξετάζουν οι έρευνες είναι αν υπήρχαν ανιχνευτές και αν βρίσκονταν στις σωστές θέσεις. Όπως σημειώνουν, ένα πλήρες σύστημα ανίχνευσης, που περιλαμβάνει πίνακα πυρανίχνευσης, φάρο-σειρήνα και ηλεκτροβάνα, μπορεί να κοστίζει από 1.500 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

«Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετείται περίπου ανά 3-5 μέτρα. Αυτό καθορίζεται από τον μελετητή, ο οποίος φτιάχνει τη μελέτη και την καταθέτει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία», εξηγεί ο ειδικός.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν όσα αναφέρει ο ειδικός εφαρμόστηκαν στη «Βιολάντα» και πολύ περισσότερο σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις με αντίστοιχο επίπεδο επικινδυνότητας. Πολλές επιχειρήσεις, για να μειώσουν το κόστος, πιθανώς κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ, ανέφερε πως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ρωγμάτωση στο σωλήνα μεταφοράς του προπανίου από τη δεξαμενή προς το εσωτερικό του κτιρίου.

«Η ρωγμάτωση μπορεί να προήλθε είτε από μηχανική καταπόνηση του σωλήνα, π.χ. από βαρέα οχήματα ή εργασίες ασφαλτόστρωσης, είτε από έλλειψη αντιδιαβρωτικής προστασίας όταν θάφτηκε ο σωλήνας. Ο κανονισμός προβλέπει επάλειψη με εποξειδικές και ασφαλτικές βαφές και περιτύλιξη με πλαστική μονωτική ταινία, ώστε το μέταλλο να μην έρχεται σε επαφή με το χώμα, που περιέχει υγρασία και άλατα και το διαβρώνει.

Αν δεχτούμε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ότι υπήρξε ρωγμάτωση, τότε το αέριο ακολουθεί την καθοδική πορεία του σωλήνα μέχρι το υπόγειο. Εκεί, χωρίς ανιχνευτή διαρροής και χωρίς άλλα μέτρα πυροπροστασίας, το προπάνιο συγκεντρώθηκε και μία σπίθα προκάλεσε την έκρηξη».

