Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

Πώς η έλλειψη ανιχνευτών και η ρωγμάτωση του σωλήνα οδήγησαν στο δυστύχημα

Newsbomb

Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», οι έρευνες των πυροσβεστικών Αρχών, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση της έκρηξης, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Τα πρώτα ευρήματα από τα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η έκρηξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν λειτουργούσαν οι ανιχνευτές προπανίου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για κάθε βιομηχανική εγκατάσταση.

«Ο ανιχνευτής συνδέεται με έναν πίνακα πυρανίχνευσης και, σε περίπτωση διαρροής, δίνει σήμα: χτυπάει η σειρήνα και ταυτόχρονα μία βάνα κλείνει την παροχή του αερίου. Υπάρχει επίσης ένα μπουτόν που μπορεί να διακόψει τη ροή του αερίου», εξηγεί ο ειδικός.

Το ερώτημα που εξετάζουν οι έρευνες είναι αν υπήρχαν ανιχνευτές και αν βρίσκονταν στις σωστές θέσεις. Όπως σημειώνουν, ένα πλήρες σύστημα ανίχνευσης, που περιλαμβάνει πίνακα πυρανίχνευσης, φάρο-σειρήνα και ηλεκτροβάνα, μπορεί να κοστίζει από 1.500 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

«Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετείται περίπου ανά 3-5 μέτρα. Αυτό καθορίζεται από τον μελετητή, ο οποίος φτιάχνει τη μελέτη και την καταθέτει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία», εξηγεί ο ειδικός.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν όσα αναφέρει ο ειδικός εφαρμόστηκαν στη «Βιολάντα» και πολύ περισσότερο σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις με αντίστοιχο επίπεδο επικινδυνότητας. Πολλές επιχειρήσεις, για να μειώσουν το κόστος, πιθανώς κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ, ανέφερε πως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ρωγμάτωση στο σωλήνα μεταφοράς του προπανίου από τη δεξαμενή προς το εσωτερικό του κτιρίου.

«Η ρωγμάτωση μπορεί να προήλθε είτε από μηχανική καταπόνηση του σωλήνα, π.χ. από βαρέα οχήματα ή εργασίες ασφαλτόστρωσης, είτε από έλλειψη αντιδιαβρωτικής προστασίας όταν θάφτηκε ο σωλήνας. Ο κανονισμός προβλέπει επάλειψη με εποξειδικές και ασφαλτικές βαφές και περιτύλιξη με πλαστική μονωτική ταινία, ώστε το μέταλλο να μην έρχεται σε επαφή με το χώμα, που περιέχει υγρασία και άλατα και το διαβρώνει.

Αν δεχτούμε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ότι υπήρξε ρωγμάτωση, τότε το αέριο ακολουθεί την καθοδική πορεία του σωλήνα μέχρι το υπόγειο. Εκεί, χωρίς ανιχνευτή διαρροής και χωρίς άλλα μέτρα πυροπροστασίας, το προπάνιο συγκεντρώθηκε και μία σπίθα προκάλεσε την έκρηξη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

08:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στο Ε9 του 2025

07:40LIFESTYLE

Αρχίζουν τα «όργανα» στην TV – Τα σόου, τα μπάτζετ που φέρνουν πονοκέφαλο και οι παρουσιαστές… στην αναμονή

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου των Ιμίων

07:20LIFESTYLE

Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν οι απουσίες λόγω ιώσεων - Πόσες μπορούν να δικαιολογηθούν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νευρική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός για την αποδοκιμασία της κεντρικής στρατηγικής μηνών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στο Ε9 του 2025

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές προπανίου - Πόσο κοστίζουν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ