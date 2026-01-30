Βιολάντα - Επιστολή Τζιωρτζιώτη σε εργαζόμενους: Ούτε μισή «συγγνώμη» για τη διαρροή προπανίου

Απουσιάζει η «συγγνώμη» από τα λόγια του ιδιοκτήτη της εταιρείας «Βιολάντα» με την οποία απευθύνεται στους εργαζόμενους που θρηνούν την απώλεια των συναδελφισσών τους στην φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων

Κατερίνα Ρίστα

Βιολάντα - Επιστολή Τζιωρτζιώτη σε εργαζόμενους: Ούτε μισή «συγγνώμη» για τη διαρροή προπανίου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστολή του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη έλαβαν οι εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων. Σ' αυτήν ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας εκφράζει την οδύνη του για τον χαμό των πέντε εργατριών, διαμηνύει στους εργαζόμενους ότι παρότι το εργοστάσιο θα μείνει κλειστό για τουλάχιστον μία εβδομάδα, δεν θα χάσουν τους μισθούς τους, ωστόσο, δεν αναφέρει πουθενά την λέξη «συγγνώμη».

Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα το γεγονός πως η επιστολή ξεκινά με προσωπική αναφορά στον ίδιο, καθώς λέει: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μου».

«Αλλά και για όλους εμάς που μείναμε πίσω, που προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα σε ένα σοκ, μέσα σε μια θλίψη που δεν χωρά εύκολα λόγια. Υπάρχουν στιγμές που απλώς σφίγγεται η καρδιά», γράφει πιο κάτω και στη συνέχεια διαβεβαιώνει το προσωπικό του εργοστασίου πως παρότι δεν θα λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις όλη την εβδομάδα μετά το τρομερό δυστύχημα, θα λάβουν κανονικά τους μισθούς τους.

«Σκύβω το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε. Και σας αγκαλιάζω όλους, με πόνο, αλλά και με αγάπη», κλείνει την επιστολή.

Στην επιστολή του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

«Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μου.

Και δεν το λέω ελαφρά.

Χάσαμε πέντε ανθρώπους μας. Πέντε γυναίκες. Πέντε ζωές που έσβησαν απότομα.

Ανθρώπους που τους βλέπαμε κάθε μέρα, που δουλεύαμε μαζί, που είχαν τη θέση τους μέσα στην οικογένεια της Βιολάντα και μέσα στην καθημερινότητά μας. Ήταν δικοί μας άνθρωποι.

Ο πόνος είναι μεγάλος. Πρώτα και πάνω απ’ όλα για τις οικογένειές τους, που βιώνουν κάτι αδιανόητο.

Αλλά και για όλους εμάς που μείναμε πίσω, που προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα σε ένα σοκ, μέσα σε μια θλίψη που δεν χωρά εύκολα λόγια. Υπάρχουν στιγμές που απλώς σφίγγεται η καρδιά.

Θέλω να σας μιλήσω όπως νιώθω:

Αυτές τις ώρες, το μόνο που με απασχολεί πάνω από όλα είναι οι άνθρωποί μας. Οι οικογένειες που πενθούν. Και εσείς, που κουβαλάτε αυτό το βάρος, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Κανένα εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει για ολόκληρη την εβδομάδα. Πενθούμε. Και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους.

Μέσα σε όλο αυτό, νιώθω την ανάγκη να σας πω και κάτι πολύ συγκεκριμένο, για να μη μείνει καμία σκιά ανησυχίας:

οι μισθοί σας θα καταβληθούν κανονικά.

Δεν θέλω κανείς να ανησυχεί για τη δουλειά του ή για το αύριο. Δεν θέλω να προστεθεί ανασφάλεια σε έναν πόνο που είναι ήδη βαρύς. Η Βιολάντα είναι εδώ και θα σταθεί δίπλα σας.

Ξέρω πως αυτό που ζούμε δεν είναι εύκολο.

Άλλος μπορεί να μην κοιμάται, άλλος να θυμώνει, άλλος να σωπαίνει. Όλα είναι ανθρώπινα. Και γι’ αυτό θέλω να ξέρετε ότι θα υπάρχει διαθέσιμη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, για όποιον νιώθει την ανάγκη να μιλήσει. Για εσάς, για τις οικογένειές σας, για όποιον αισθάνεται ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη.

Αυτό που συνέβη μας έχει πληγώσει όλους.Και αυτό το βάρος δεν πρέπει να το σηκώσει κανείς μόνος του. Θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήσυχα, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά. Έτσι όπως πάντα ήθελα να είναι αυτή η εταιρεία.

Σκύβω το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε.Και σας αγκαλιάζω όλους, με πόνο, αλλά και με αγάπη.

Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ζημιές από την κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα – Σοβαρά προβλήματα στο Ματσούκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από ΙΧ που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

14:40LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Στάρμερ είδε την Απαγορευμένη Πόλη...σαν απλός τουρίστας - Η ιδιωτική ξενάγηση Τραμπ το 2017

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα φέτος οι αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga κατά της ICE: «Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο - Εύχομαι οι αρχηγοί να μας ακούν»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ισραηλινών αξιωματικών του IDF: Περίπου 70.000 οι νεκροί στη Γάζα

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

14:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε μίνι μάρκετ - Συνελήφθη ο δράστης μετά από καταδίωξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια στον μετανάστη που σκότωσε υπάλληλο ξενοδοχείου - Τη μαχαίρωσε με κατσαβίδι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αλφειό ποταμό: Πάνω από δέκα νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ