Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν την 55χρονη που σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάστιο της «Βιολάντα»

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας εκ των πέντε εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη των Τρικάλων. Ο Ιερός Ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους της Ελένης.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα της, η αδελφή της, ο σύζυγός της και ο 13χρονος γιος της, αποχαιρέτισαν την αγαπημένη τους φίλη, μητέρα και σύζυγο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή με τόσο άδικο τρόπο.

Όλοι με βουβό πόνο και ένα μεγάλο «γιατί» να βασανίζει τις σκέψεις τους. Η μητέρα της, μάλιστα, η οποία εργάζεται στο εργοστάσιο της Βιολάντα εδώ και 22 χρόνια ήταν η πρώτη που αποκάλυψε πως τις τελευταίες μέρες υπήρχε έντονη οσμή την οποία είχαν αναφέρει, αλλά κανείς δεν είχε κάνει τίποτα.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο... Ένας άγγελος ήταν, είναι άδικο. Έχω πονέσει για την Ελένη. Δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ», είπε μια φίλη της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Σημειώνεται ότι σε λίγη ώρα, και συγκεκριμένα στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων, η τελευταία κηδεία των θυμάτων της φονικής έκρηξης, αυτή της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη Καραγιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων τριών θυμάτων, της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της Αναστασίας Νάσιου και της Αγάπης Μπουνόβα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

