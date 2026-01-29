Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Κανείς δεν ελέγχει τα δίκτυα προπανίου» - Απόλυτο κενό μετά το 2014

Oι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σήμερα δεν αφορούν την τεχνική επάρκεια και την ασφάλεια των δικτύων προπανίου, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στα μέτρα πυροπροστασίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Κανείς δεν ελέγχει τα δίκτυα προπανίου» - Απόλυτο κενό μετά το 2014
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά ερωτήματα για το πώς ελέγχονται - ή μάλλον δεν ελέγχονται - οι εγκαταστάσεις προπανίου στη χώρα, εγείρει η υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που άφησε πίσω της πέντε νεκρές γυναίκες. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, που δόθηκε στη δημοσιότητα, σε συνδυασμό με όσα αποκαλύφθηκαν στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, αναδεικνύουν ένα κρίσιμο θεσμικό κενό: Την απουσία ελέγχου στην ίδια την κατασκευή των δικτύων προπανίου. Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, οι οποίες υπόκεινται σε ελέγχους, οι εγκαταστάσεις προπανίου βρίσονται σε ένα θεσμικό κενό.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του ενεργειακού Επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη, που μίλησε σήμερα το πρωί στον Μάχη FM, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σήμερα δεν αφορούν την τεχνική επάρκεια και την ασφάλεια των δικτύων προπανίου, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στα μέτρα πυροπροστασίας. Αφορούν δηλαδή επί της ουσίας το τι μπορεί να γίνει αφού εκδηλωθεί μια έκρηξη και όχι στο αν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά πριν από αυτό για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Φονική φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Άλλο πυροπροστασία, άλλο κατασκευή

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τα μέτρα πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων: αν υπάρχουν πυροσβεστήρες, συστήματα κατάσβεσης, έξοδοι κινδύνου και γενικά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης ενός συμβάντος. Δεν ελέγχει, όμως, και ούτε έχει αρμοδιότητα να ελέγξει, αν το δίκτυο προπανίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ζητήματα όπως η διατομή των σωληνώσεων, το είδος των υλικών, η αντιδιαβρωτική προστασία των θαμμένων σωλήνων, οι επιστρώσεις, ο εγκιβωτισμός σε άμμο και αδρανή υλικά, δεν ελέγχονται από κανέναν δημόσιο φορέα. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, η Πυροσβεστική «καλά κάνει και δεν τα ελέγχει», καθώς δεν πρόκειται για αντικείμενό της ούτε για δίκτυα χαμηλής επικινδυνότητας.

Φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Το κενό μετά το 2014 και η ανυπαρξία ελέγχων

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στο 2014. Μέχρι τότε, υπήρχε έλεγχος των μελετών και των κατασκευών από τις Πολεοδομίες και τις Περιφέρειες. Μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, οι αρμοδιότητες αυτές αφαιρέθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών που επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, μέσω της λεγόμενης «εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ».

Το αποτέλεσμα ήταν οι έλεγχοι αυτοί να καταργηθούν χωρίς να μεταφερθούν σε κάποιον άλλο φορέα. Δεν δημιουργήθηκε νέος μηχανισμός, δεν ορίστηκε νέα αρμόδια αρχή. Από εκείνο το σημείο και μετά, το κενό παρέμεινε.

Σήμερα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις, η ευθύνη για την ορθή κατασκευή ενός δικτύου προπανίου βαραίνει αποκλειστικά τον μηχανικό και την υπεύθυνη δήλωσή του. Ο μηχανολόγος καλείται να δηλώσει ότι η εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος που να επιβεβαιώνει στην πράξη ότι τηρήθηκαν οι προβλέψεις.

Σε εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως τα δίκτυα προπανίου, αυτό δημιουργεί - όπως ειπώθηκε - συνθήκες «ωρολογιακής βόμβας». Ιδίως αν ο μηχανικός δεν είναι παρών στην κατασκευή ή αν υπάρξουν αποκλίσεις από τη μελέτη χωρίς έλεγχο.

Ένα ζήτημα με ευρύτερες προεκτάσεις

Η υπόθεση της Βιολάντα δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο δυστύχημα. Φέρνει στην επιφάνεια ένα συστημικό πρόβλημα, που αφορά εγκαταστάσεις προπανίου σε όλη τη χώρα: Βιομηχανίες, αποθήκες, επιχειρήσεις και υποδομές, για τις οποίες κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα αν έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η «ήρεμη» ζωή ενός δισεκατομμυριούχου - Η κάβα «μουσείο», τα πολυτελή ακίνητα και τα superyachts

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

17:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «βλέπουν» ισχυρό στρατοσφαιρικό θερμαντισμό - Πιθανή πολική εισβολή

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πολύ βαθιά η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Γαλλία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι δολοφονίες που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις - Συνελήφθησαν οι δράστες

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Κανείς δεν ελέγχει τα δίκτυα προπανίου» - Απόλυτο κενό μετά το 2014

17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλίδα ΥΠΑΜ: Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση στις διαρκείς εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο - Ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής Ελλάδας - Γαλλίας

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

17:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προστέθηκαν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η επίθεση με βεγγαλικά σε σχολείο - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό» deal για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ εν μέσω της διαμάχης με τον γιο του - Το νέο επαγγελματικό βήμα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

16:51WHAT THE FACT

Αρχαίο «τσιμέντο» διατήρησε τα πιο παράξενα απολιθώματα του κόσμου – Οι επιστήμονες γνωρίζουν το πώς

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ο Φονιάς – Έγκλημα & Αθώωση» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Έλληνες επιλέγουν μικρές επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάνδημο αντίο στην 47χρονη Σταυρούλα, μητέρα 3 παιδιών που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Ο πατέρας του άτυχου Δημήτρη είχε σκοτωθεί και αυτός στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε θέση Προέδρου Αναπτυξιακού Φορέα

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Γυναίκες «συντετριμμένες» από θανατηφόρες εγκυμοσύνες και αθεράπευτες αποβολές

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ