Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Δεν παραβρέθηκε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας που τελέστηκαν σήμερα Πέμπτη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Αντί της παρουσίας του, εστάλησαν στεφάνια που έγραφαν «Ειλικρινή συλλυπητήρια, η διοίκηση και το προσωπικό της Βιολάντα».

Το στεφάνι από τη «διοίκηση της Βιολάντα», στην κηδεία της της Αγάπης Μπουνόβα, που τελέστηκε στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Δίπλα ακριβώς, το στεφάνι από τη μικρή εγγονή της άτυχης γυναίκας

Στις κηδείες των θυμάτων δεν παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της διοίκησης του εργοστασίου. Αντίθετα, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, εκπρόσωποι κομμάτων και του Εργατικού Κέντρου.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε γυναίκες λόγω της έκρηξης από τη διαρροή προπανίου και της φωτιάς που ακολούθησε. Ο ίδιος και ακόμη δύο άνδρες, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου, απολογήθηκαν στην Εισαγγελέα και τον Ανακριτή Τρικάλων την Τετάρτη. Μετά τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις, έως ότου ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα στον χώρο του δυστυχήματος.

Καλά πληροφορημένες δικαστικές πηγές αναφέρουν στο Newsbomb ότι κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, τους ετέθησαν ερωτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα πρωτόκολλα ασφαλείας του εργοστασίου, τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί από συγγενείς των θυμάτων και άλλους εργαζομένους, σύμφωνα με τις οποίες εδώ και μέρες στο εργοστάσιο υπήρχε μία μυρωδιά, όπως και το γιατί δεν σφραγίστηκε το εργοστάσιο, έπειτα από τον εντοπισμό αυτής της μυρωδιάς.

Όσον αφορά τις απαντήσεις των κατηγορουμένων στα ερωτήματα της εισαγγελέως, οι δικηγόροι τους τηρούν σιγή ιχθύος, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμα και διαψεύδοντας το ότι οι μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη οσμής στο εργοστάσιο έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου και τον τεχνικό ασφαλείας, υπογραμμίζουν ότι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει υπερασπιστική γραμμή, καθώς οι πελάτες τους, χθες, κλήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας και όχι για να απολογηθούν. Ο δικηγόρος του τεχνικού ασφαλείας επεσήμανε στο Newsbomb, ότι ο πελάτης του «είχε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Η έκθεση του ΤΕΕΜ για τη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, είναι καταπέλτης για όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων, οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο χώμα, αλλά πάνω από αυτό, ακριβώς για να διαπιστωθεί εγκαίρως η διαρροή και τρίτον, οι δεξαμενές προπανίου που είναι εξωτερικά του εργοστασίου θα έπρεπε να είναι πιο κοντά σε αυτό. Η έκθεση αυτή, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Αστυνομίας, στην Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Επιπλέον αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά και την ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις. Ειδικοί εξηγούν ότι, το προπάνιο δεν έβρισκε δρόμο διαφυγής μετά τη διαρροή, με αποτέλεσμα να κινείται στο υπόγειο του εργοστασίου -το οποίο εξετάζεται αν είχε δηλωθεί ή ήταν αδήλωτο- και με τον σπινθήρα από τις αντλίες νερού, προκλήθηκε η έκρηξη.

Από την πρώτη μέρα της τραγωδίας, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τραυματίες στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για περίεργη οσμή που είχαν αντιληφθεί στον διάδρομο που οδηγεί στις τουαλέτες, αλλά και στις τουαλέτες. Το είχαν αναφέρει στους υπευθύνους, όμως, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται και έχουν καταθέσει και επίσημα στις αρχές, τους έλεγαν ότι η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια. Όταν η Δικαιοσύνη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την προκαταρκτική έρευνα της Πυροσβεστικής, δεν αποκλείεται, οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν και από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα.

