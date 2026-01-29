Βιολάντα: Σιγή από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων - «Ο τεχνικός εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα»

Σιγή ιχθύος τηρούν οι δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων για το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Οι τρεις κατηγορούμενοι -ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας- πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης το κατώφλι της Εισαγγελέως και μετά τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις, έως ότου ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα στον χώρο του δυστυχήματος.

Καλά πληροφορημένες δικαστικές πηγές αναφέρουν στο Newsbomb ότι κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, τους ετέθησαν ερωτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα πρωτόκολλα ασφαλείας του εργοστασίου, τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί από συγγενείς των θυμάτων και άλλους εργαζομένους, σύμφωνα με τις οποίες εδώ και μέρες στο εργοστάσιο υπήρχε μία μυρωδιά, όπως και το γιατί δεν σφραγίστηκε το εργοστάσιο, έπειτα από τον εντοπισμό αυτής της μυρωδιάς.

Όσον αφορά τις απαντήσεις των κατηγορουμένων στα ερωτήματα της εισαγγελέως, οι δικηγόροι τους τηρούν σιγή ιχθύος, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμα και διαψεύδοντας το ότι οι μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη οσμής στο εργοστάσιο έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου και τον τεχνικό ασφαλείας, υπογραμμίζουν ότι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει υπερασπιστική γραμμή, καθώς οι πελάτες τους, χθες, κλήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας και όχι για να απολογηθούν. Ο δικηγόρος του τεχνικού ασφαλείας επεσήμανε στο Newsbomb, ότι ο πελάτης του «είχε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας».

