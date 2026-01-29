«Βιολάντα»: Τρίκαλα και Καρδίτσα αποχαιρετούν την Αναστασία, την Αγάπη και την Σταυρούλα

Την ώρα που τα συντρίμμια στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ακόμα καπνίζουν, οι οικείοι, οι φίλοι και σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες αποχαιρετούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου τα τρία από τα πέντε θύματα της φονικής έκρηξης, που προκάλεσε το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «μπισκοτοβιομηχανίας» στα Τρίκαλα.

Στον απόηχο της αποκάλυψης του πορίσματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις σοβαρές παραλείψεις, που οδήγησαν στον θάνατο τις πέντε γυναίκες, η οργή ξεχειλίζει, καθώς επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που κατήγγειλαν το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχε οσμή αερίου στις εγκαταστάσεις όπου εργάζονταν.

Πολλοί εργαζόμενοι φέρονται να το είχαν καταγγείλει, ωστόσο, κατά τα φαινόμενα δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην αποφράδα 26η Ιανουαρίου όπου σταμάτησε μια για πάντα ο χρόνος για την Αναστασία, την Αγάπη, τη Σταυρούλα, την Ελένη και τη Βασιλική.

Σήμερα οι τρεις πρώτες κηδείες

Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καρδίτσα.

Θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων, ενώ την αυλαία του θρήνου θα ρίξει η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα, που θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Διαβάστε επίσης