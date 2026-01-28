Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

Συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» έγραψαν έξω από το σπίτι του στα Τρίκαλα μέλη της ομάδας «Ρουβίκωνας»

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο
Παρέμβαση στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα, έκανε ο Ρουβίκωνας, έπειτα από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Μέλη της ομάδας έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του, χαρακτηριζόντάς τον «δολοφόνο».

Πλημμεληματικές διώξεις στους τρεις κατηγορούμενους - Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι της βιομηχανίας «Βιολάντα» χωρίς περιοριστικούς όρους. Λίγο πριν τις 19:00 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Στον ιδιοκτήτη, στον τεχνικό ασφαλείας και στον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» ασκήθηκαν πλημμελληματικές διώξεις, ωστόσο η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία και τις πραγματογνωμοσύνες.

Μέχρι στιγμής δεν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο της Πυροσβεστικής, η οποία στη σχετική δικογραφία πρότεινε τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των κατηγορούμενων, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται υπερασπιστική γραμμή. «Οι ερωτήσεις που ετέθησαν από την Εισαγγελέα στους τρεις ήταν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας».

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά και να καταλογίσει ευθύνες για την πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb με την άφιξη των τριών ανδρών στο υπόγειου του δικαστικού μεγάρου Τρικάλων.

Διάτρηση στις σωληνώσεις του εργοστασίου της «Βιολάντα»

Η φωτογραφία, που δημοσιεύει το Newsbomb.gr, δείχνει τμήμα των σωληνώσεων προπανίου που βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου να έχει υποστεί διάτρηση. Το γεγονός ενδέχεται να αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την έκρηξη στη «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε εργαζομένων και ουσιαστικά έκοψε στα δύο τη συγκεκριμένη πτέρυγα.

φωτο ντοκουμέντο διαρροή

Το χρονικό της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Στον εντοπισμό του ακριβούς σημείου από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο εργοστάσιο. Η έρευνα αποκάλυψε μια σειρά από μοιραία γεγονότα και τεχνικές ελλείψεις που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η διαρροή εντοπίστηκε σε υπόγειες σωληνώσεις που βρίσκονται κάτω από έναν αποθηκευτικό χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων. Έπειτα από εκσκαφή σε βάθος μικρότερο του ενός μέτρου, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το χώμα σε μια απόσταση 5 έως 7 μέτρων ήταν εμποτισμένο με προπάνιο.

Η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων δείχνει ότι το αέριο εισχώρησε μέσω οπών του εδάφους στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, γεμίζοντάς τον σταδιακά. Η μοιραία ανάφλεξη προκλήθηκε, όπως όλα δείχνουν, από σπινθήρα που δημιούργησαν αυτόματες αντλίες νερού που λειτουργούσαν στο σημείο. Η ισχύς της έκρηξης που ακολούθησε ήταν τέτοια που προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο των υπαλλήλων που εργάζονταν στον υπερκείμενο ισόγειο χώρο.

Το κενό στην πυρασφάλεια

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το σχέδιο πυρασφάλειας της βιομηχανίας, το οποίο είχε κατατεθεί το φθινόπωρο του 2025. Το συγκεκριμένο σχέδιο προέβλεπε την εγκατάσταση τεσσάρων ανιχνευτών εκρηκτικής ύλης, αποκλειστικά όμως στα σημεία όπου λειτουργούσαν φούρνοι στην πτέρυγα παραγωγής.

Καθώς στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο δεν υπήρχε φούρνος, δεν είχε εγκατασταθεί ούτε ανιχνευτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία προειδοποίηση για τη διαρροή προπανίου. Η παράλειψη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς επτά υπάλληλοι του εργοστασίου φέρονται να έχουν καταθέσει στις αρχές ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή αερίου πριν από τη μοιραία στιγμή.

