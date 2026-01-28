Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, έκανε το STAR, καθώς όπως ανέφερε το κλιμάκιο των ΤΕΕΜ έκανε αυτοψία στα συντρίμμια μετά τη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έκθεση αναφέρει πως το εργοστάσιο δεν είχε ανιχνευτές για διαρροή αερίου. Παράλληλα, στην έκθεση αναφέρεται πως οι μοιραίοι σωλήνες δεν έπρεπε να είναι θαμμένοι αλλά έξω από το χώμα ενώ τέλος, στην έκθεση αναφέρεται πως οι δεξαμενές προπανίου ήταν σε λάθος απόσταση από ότι ήταν όταν έγινε η έκρηξη.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν έχει παραδοθεί στην Πυροσβεστική αλλά στην Εισαγγελία Τρικάλων.

Ο επιθεωρητής Χριστοδουλίδης εξηγεί τι έγινε με το προπάνιο και τους αισθητήρες

Σοβαρά τεχνικά ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην βιομηχανία Βιολάντα, που κόστισε την ζωή σε πέντε εργάτριες αλλά και τις συνθήκες που προηγήθηκαν θέτει, μιλώντας στο Newsbomb, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μετά τη μελέτη του πορίσματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρει, το πόρισμα εστιάζει την αστοχία στο υπόγειο, στο θαμμένο τμήμα του σωλήνα, που συνδέει την υπέργεια δεξαμενή προπανίου με τις συσκευές κατανάλωσης, όπως φούρνους και λοιπό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε ρωγμή, από την οποία το αέριο διέφευγε εντός του εδάφους.

«Αυτό δημιουργεί ένα βασικό και προβληματικό ερώτημα», τονίζει. «Πώς είναι δυνατόν να άνοιξε ο σωλήνας; Δεν είχε γίνει αντιδιαβρωτική προστασία; Δεν υπήρχε επικάλυψη με αντιδιαβρωτικά υλικά, όπως ασφαλτικές ή εποξειδικές βαφές ή ακόμη και ταινία πολυαιθυλενίου; Ο στόχος αυτών των μεθόδων είναι να απομονώνεται το μέταλλο από το έδαφος».

Το σημείο της διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Παράλληλα, όπως σημειώνει, δεν προκύπτει από πουθενά αν υπήρχε καθοδική προστασία, δηλαδή ράβδος ανόδου από μαγνήσιο ή ψευδάργυρο, που θα περιόριζε τη διάβρωση του μεταλλικού σωλήνα.

«Δεν καταλαβαίνω επίσης αν υπήρχε ή όχι ηλεκτρική μόνωση από άλλα μεταλλικά στοιχεία. Μιλάμε για ηλεκτρικούς μονωτές στο υπόγειο, στο θαμμένο τμήμα του σωλήνα». Ο ειδικός αναρωτιέται εάν είχε γίνει σωστή εγκατάσταση του σωλήνα στο έδαφος.

«Κανονικά θα πρέπει να έχει γίνει εγκιβωτισμός του σωλήνα με τα κατάλληλα αδρανή υλικά, όπως άμμος και χαλίκια. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι κρίσιμες σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις».

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλά στο Newsbomb.gr

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το προπάνιο διέφυγε από το έδαφος και σταδιακά κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του κτιρίου.

«Επειδή το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα, βρήκε κάποιες οπές και πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου. Εκεί κάθισε στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, κυρίως στο υπόγειο».

Η συγκέντρωση του αερίου γινόταν σταδιακά σε κλειστό χώρο, για τον οποίο, όπως σημειώνει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, δεν είναι σαφές αν αεριζόταν επαρκώς.

«Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα λέγονται από την Πυροσβεστική, η σπίθα που προκάλεσε την έκρηξη δημιουργήθηκε από τη λειτουργία κάποιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως κυκλοφορητές, αντλίες ή παρόμοια συστήματα».

Ωστόσο, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης τονίζει ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η σπίθα, αλλά το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, η διαρροή και η συγκέντρωση προπανίου στο υπόγειο χώρο υπήρχε εδώ και μήνες.

«Υπήρχε και οσμή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η βιομηχανία είναι υποχρεωμένη, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, να προσθέτει στο προπάνιο μια χημική ουσία, την αιθυλομερκαπτάνη, η οποία δίνει έντονη και χαρακτηριστική οσμή, ώστε όταν υπάρξει διαρροή να γίνεται άμεσα αντιληπτή».

Η αιθυλομερκαπτάνη (ή αιθανοθειόλη) προστίθεται στο προπάνιο και άλλα υγραέρια ως οσμητικό μέσο (τεχνητή οσμή) για λόγους ασφαλείας, καθώς το προπάνιο είναι από τη φύση του άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική μυρωδιά "σάπιου αυγού" επιτρέπει την άμεση ανίχνευση διαρροών, αποτρέποντας κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει ότι εγείρονται συγκεκριμένα και κρίσιμα ερωτήματα:

Αφού υπήρχε διαρροή, γιατί δεν διαπιστώθηκε πτώση πίεσης από τα όργανα της εγκατάστασης, όπως τα μανόμετρα;

από τα όργανα της εγκατάστασης, όπως τα μανόμετρα; Γιατί δεν υπήρχε ή δεν ενεργοποιήθηκε αισθητήρας ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων;

Για ποιο λόγο δεν υπήρξε ηχητική και οπτική προειδοποίηση, ώστε να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι ή να επέμβει άμεσα το τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση της αστοχίας;

«Γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους που έπρεπε να έχουν γίνει», καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη στιγμή της έκρηξης, αλλά πρέπει να εξετάσει όλη την αλυσίδα τυχόν παραλείψεων που προηγήθηκαν.

«Μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος

Οι συγγενείς των θυμάτων θρηνούν για τον άδικο χαμό των πέντε γυναικών που πήγαν για το μεροκάματο και δε γύρισαν ποτέ στα Τρίκαλα.

«Δούλευα 28 χρόνια και ήθελα τα δικά μου κόκκαλα να αφήσω εκεί μέσα, όχι της κόρης μου. Έθαψα την κόρη μου στη “Βιολάντα”. Την έθαψα», ανέφερε στο Mega η μητέρα της αδικοχαμένης 44χρονης.

Οι μαρτυρίες των διασωθέντων συγκλονίζουν. Περιγράφουν τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

«Έσβησαν τα πάντα, και μετά από όσο θυμάμαι πεταχτήκαμε κάτω και αμέσως άρχισαν να πέφτουν πάνελ», είπε η Γωγώ Σκρέτα, εργαζόμενη του εργοστασίου.

Η Γωγώ Σκρέτα ήταν μόλις 50 μέτρα μακριά από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη.

«Φωνάζει “κορίτσια, κορίτσια, βγείτε γρήγορα έξω”. Τα υπόλοιπα κορίτσια τα φώναζε η Χρύσα, αλλά δεν ακούγαμε καμία φωνή, τίποτα», συνέχισε η κα. Σκρέτα.

Ένας άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου για 30 δευτερόλεπτα δεν βρισκόταν κι εκείνος στο σημείο της τραγωδίας.

«Ήμουν μέσα, σαν υπάλληλος μέσα για 30 δευτερόλεπτα, δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη που ήταν τα πέντε κορίτσια, έτυχε πέρασα και πήγα μέχρι τα αποδυτήρια ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο βόμβα λες και ήταν βόμβα», ανέφερε εργαζόμενος της επιχείρησης για την ημέρα του δυστυχήματος.

«Έχω χτυπήσει. Είναι εσωτερικά τα χτυπήματα. Απλώς είναι το ψυχολογικό το όλο κομμάτι.Ήμασταν όλοι εν ώρα εργασίας. Κανένας δεν ήταν σε διάλειμμα, από αυτά που ακούγονται», υπογράμμισε άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου Βιολάντα.

Όλες ήταν μητέρες. Σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που επέλεξαν τη νυχτερινή βάρδια για να είναι τα πρωινά κοντά στα παιδιά τους.

Μητέρα ενός 13χρονου αγοριού ήταν και η 44χρονη Ελένη. Ήταν υπάλληλος της επιχείρησης για 12 ολόκληρα χρόνια.

«Πρώτα ήταν η μητέρα της χρόνια εκεί, και μετά πήρε και τη Λένα εκεί και έκαναν εναλλάξ τη βάρδια. Γι΄αυτό δούλευε βραδινή βάρδια, για να ανταπεξέλθει στα οικογενειακά βάρη», είπε ο κουμπάρος του θύματος.

Είχαν τρία παιδιά η καθεμιά. Ο λόγος για την 56χρονη Βούλα που δούλευε 10 χρόνια εκεί και η 56χρονη Τάσια που μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη.

«Μιλήσαμε την Κυριακή. Μου είπε ότι θα πάνε να κόψουν την βασιλόπιτα», είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Τασίας.

Δύο παιδάκια 3 και 5 ετών αφήνει πίσω της η αδικοχαμένη Βάσω, ενώ η 65χρονη Αγάπη, εκτός από παιδιά, είχε αποκτήσει πρόσφατα και εγγονάκι.

Είχε έναν χρόνο για την σύνταξη. Έσκασε “βόμβα” εκεί μέσα, σηκώθηκε όλο στον αέρα, τι ήταν δεν ξέρουμε», δήλωσε ο σύζυγος της 65χρονης.

Τα δραματικά τελευταία λεπτά που βίωσαν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο αποκαλύπτονται μέσα από τις μαρτυρίες όσων διασώθηκαν.

«Ξαφνικά οι γυναίκες αυτές, ήταν πολύ κοντά στο σημείο που άνοιξε το πάτωμα και η φλόγα μαζί πάνω. Έπεσαν όλοι κάτω στο πάτωμα.

Άνοιξε η τρύπα αυτή και οι γυναίκες που ήταν γύρω από αυτή, έπεσαν μέσα στο υπόγειο. Με την έκρηξη και το τράνταγμα, έπεσαν κάτω και έπεσαν τα υλικά πάνω τους. Έπεσαν τα πάνελ και τους πλάκωσαν», είπε μητέρα διασωθείσας.

Η αδελφή της Ελένης Κατσαρού που ήταν ένα από τα θύματα του εργατικού δυστυχήματος μίλησε στο Mega για τις συνθήκες εργασίας στην εν λόγω επιχείρηση.

«Εγώ θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει για να καλύψει τη μεριά του. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έγιναν και θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο».

Δημοσιογράφος: Η δική σας η αδελφή έλεγε ότι μύριζε.

«Το έλεγαν όλοι όσοι δούλευαν εκεί και αυτοί που λένε το αντίθετο το ήξεραν. Από την στιγμή που βρήκαν προπάνιο, βρήκαν τις σωλήνες ότι είχαν τρύπες. Άρα κάτι έφταιγε. Κάτι έμεινε έτσι, χωρίς να διορθωθεί. Το ήξεραν όλοι και οι εργαζόμενοι το ήξεραν και δεν έγινε τίποτα. Όλοι το ξέρανε, απλώς αμελούσαν να φτιάξουν αυτά που έπρεπε».

Δημοσιογράφος: Είχε υπάρξει ένα ατύχημα ξανά με έναν εργαζόμενο.

«Πολλές φορές. Πολλές φορές. Κόβονταν δάχτυλα. Χτυπούσε ο κόσμος. Πήγαιναν με ράμματα στο νοσοκομείο. Γίνονταν πολλά. Δεν υπήρχαν τρόποι ασφαλείας προφανώς. Ήταν άθλιες οι συνθήκες και υπολειτουργούσαν και το συγκεκριμένο βράδυ έλειπε προσωπικό και υπολειτουργούσαν. Κάποιος αρρώστησε. Κάποιος δεν πήγε. Κάποιος είχε ένα άρρωστο παιδί. Άρα η βάρδια υπολειτουργούσε. Καταγγελίες δεν γίνονταν. Εάν έκανες καταγγελία έχανες την δουλειά σου. Αδιαφορούσαν. Το άκουσα και από άλλους εργαζόμενους που ήρθαν στο σπίτι».

Η κουμπάρα της Ελένης Κατσαρού που «έχασε» την ζωή της στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μίλησε στο Mega.

«Η Ελένη ήταν ένα αξιόλογο κορίτσι. Χαρούμενο, δουλευταρού. Πήγαινε το πρωί για δουλειά και γυρνούσε με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν περίμενα να ακούσω ότι συνέβη αυτό. Είχα την ελπίδα να είναι στους διασωθέντες», ανέφερε η κ. Αγγελική.

Ο κουμπάρος της αδικοχαμένης Βάσως Σκαμπαρδώνη, μίλησε επίσης στο Mega.

«Είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει μια διαρροή και τους μυρίζει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έκαναν περαιτέρω ενέργειες. Η γυναίκα που «έφυγε» ήταν μια καταπληκτική γυναίκα, μια μάνα αξιοπρεπέστατη. Γυρίζει πίσω; Δεν γυρίζει αυτή την στιγμή. Εγώ πρέπει να δώσω κουράγιο στον φίλο μου και να είμαι δίπλα του», είπε αρχικά.

– Πόσα χρόνια ήταν στο εργοστάσιο;

«Δεν είχε χρόνο, ήταν μήνες, ήταν 4-5 μόνο. Τώρα πήγε για δουλειά. Μετά που είχε κλείσει την επιχείρησή της, ήταν άνεργη και ήταν με τα παιδιά. Δυσκολεύονταν και βρέθηκε αυτή η δουλειά που θεωρείται ότι ήταν μια ασφαλής και μια καλή δουλειά για τα Τρίκαλα και πήγε να βοηθήσει την οικογένεια. Η επιλογή της ήταν να πάει βράδυ, γιατί μόνο αυτή η βάρδια βόλευε και τους δύο», συνέχισε.

