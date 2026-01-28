Βιολάντα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης – Τι εκτιμούν οι πραγματογνώμονες

Το σημείο από το οποίο διέρρευσε προπάνιο εντόπισε η Πυροσβεστική, όπως φαίνεται σε φωτογραφία-ντοκουμέντο.

Τη φωτογραφία παρουσίασε το ERTNews, ενώ το σημείο βρέθηκαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής μαζί με πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και χρειάστηκε να γίνουν εκσκαφές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαβρωμένοι σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στη μονάδα παραγωγής.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι στον χώρο είχε συσσωρευτεί μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αυτοψία στο εργοστάσιο, στον υπόγειο χώρο εντοπίστηκαν σωλήνες προπανίου που είχαν υποστεί διάτρηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τους φούρνους της βιομηχανίας, στον χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.

Παράλληλα, προέκυψε ότι το προπάνιο είχε διαρρεύσει από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30 έως 40 μέτρων από το υπόγειο, και είχε συσσωρευτεί στον χώρο πριν από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από το υπόγειο, όπου υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής πως τους τελευταίους μήνες είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το αν υπήρχε διαρροή στον χώρο του εργοστασίου.