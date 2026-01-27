Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου - Στον εισαγγελέα την Τετάρτη οι συλληφθέντες

Το απόγευμα της Τρίτης (27/1) συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας 

Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου - Στον εισαγγελέα την Τετάρτη οι συλληφθέντες
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα αίτια της φονικής έκρηξης που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Συγκεκριμένα, κατά την αυτοψία στον χώρο της έκρηξης βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας. Η τρύπα εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη

Το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα». Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι οι εξής:

  • Ανθρωποκτονία από αμέλεια
  • Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.
  • Πρόκληση σωματικών βλαβών

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Ένα νέο βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με πέντε νεκρές εργαζόμενες, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το εργοστάσιο και ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες, θεωρούν πλέον δεδομένο ότι υπήρξε διαρροή προπανίου κι αυτό το στοιχείο αποτελεί και τη βάση των ερευνών.

Οι έμπειροι αναλυτές, ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που πυροδότησε το διαρρέον αέριο και προκλήθηκε η έκρηξη. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και το άνοιγμα ενός διακόπτη, μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει την έκρηξη.

«Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα»

Ενόσω οι συγγενείς και οι φίλοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα τελευταία ψήγματα κουράγιου για να αποχαιρετήσουν τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες, θεωρούν πλέον δεδομένο ότι υπήρξε διαρροή προπανίου κι αυτό το στοιχείο αποτελεί και τη βάση των ερευνών.

Οι έμπειροι αναλυτές ψάχνουν να βρουν το στοιχείο που «πυροδότησε» το διαρρέον αέριο και προκλήθηκε η φονική έκρηξη. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έλεγαν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και το άνοιγμα ενός διακόπτη, μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει την έκρηξη.

«Ανατινάχτηκε το παιδί μου, μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα»

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, που δούλευε στην εταιρεία μαζί με την κόρη της, δήλωσε με δάκρυα στα μάτια ότι «28 χρόνια δούλευα εκεί, 14 χρόνια είχε η Ελένη μου. Δουλεύαμε τόσα χρόνια μαζί. Ήθελα εγώ να αφήσω τα κόκαλά μου στη “Βιολάντα”, όχι να θάψω την κόρη μου. Δεν γινόταν συντήρηση στα μηχανήματα κι αυτά, τόσον καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα, τίποτα. Ανατινάχτηκε το παιδί μου», μιλώντας στο STAR.

«Δούλευε συνέχεια νύχτα, για να είναι το πρωί στο παιδί της. Το εγγονάκι μου είναι 14 ετών. Δούλευα συνέχεια κι έλεγα “εγώ, εγώ να πεθάνω εκεί μέσα”. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ, έχασα και τον σύζυγό μου το 2019 και με στήριζαν τα κορίτσια μου. Η κόρη μου ήταν ένας άγγελος, καλοσυνάτη, βοηθούσε με τα πάντα, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Τους έλεγα (σ.σ. ότι η μονάδα παραγωγής χρειάζεται συντήρηση), αλλά δεν έκαναν κάτι, το κτήριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια», προσθέτει και λυγίζει.

«Πριν από την έκρηξη, φλεγόταν για 20 λεπτά εσωτερικά το εργοστάσιο»

Η αδελφή της Ελένης Κατσαρού είπε με «σπασμένη» φωνή ότι «δούλευε για την οικογένειά της, το παιδί της, για να μπορεί να στηρίξει με ό,τι μπορούσε. Δούλευε εκεί 15 χρόνια και προσπαθούσε να συνεισφέρει στο σπίτι της. Τελείωσε η κοπή της πίτας, διασκέδασαν όλοι μαζί και μετά, έπρεπε να πάει κάποια στιγμή για δουλειά. Κατά τις 04:00, έμαθα ότι έγινε ένα “μπαμ” και πριν γίνει το “μπαμ”, φλεγόταν για 20 λεπτά εσωτερικά το εργοστάσιο, ο χώρος παραγωγής. Μετά, έγινε το “μπαμ” και όλα κάηκαν.

Προφανώς υπήρξε κάποια διαρροή αερίου, γιατί σε κάποιους χώρους μύριζε αέριο αλλά οι υπεύθυνοι δεν το διόρθωσαν. Το αμέλησαν; Δεν μπορούσαν να το φτιάξουν; Ως αποτέλεσμα, έμεινε όπως είναι. Δούλευαν με πολύ λίγα άτομα, είμαι θυμωμένη γιατί χάθηκε άδικα η αδελφή μου. Θα μπορούσαν να δουλεύουν καλύτερα, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να είναι ένας ασφαλής χώρος εργασίας. Ποιος θα αναπληρώσει την αδελφή μου;».

