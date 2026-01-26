Βιολάντα: Η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο

Βαρύ πένθος σκεπάζει την περιοχή των Τρικάλων μετά την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας «Βιολάντα». Η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε έκοψαν το νήμα της ζωής σε τέσσερις εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, βυθίζοντας τις οικογένειές τους στην απόγνωση.

Μητέρες που εργάζονταν σκληρά

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επώδυνη διαδικασία της ταυτοποίησης μέσω DNA. Πρόκειται για τέσσερις μητέρες που εργάζονταν σκληρά για το μέλλον των παιδιών τους:

Αναστασία Νάσιου

Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ελένη Κατσαρού

Βάσω Σκαμπαρδώνη

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Ιδιαίτερη φόρτιση προκαλεί η αποκάλυψη για την Ελένη Κατσαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της είχε εργαστεί επί σειρά ετών στο ίδιο εργοστάσιο, το μέρος όπου χρόνια μετά η κόρη της θα άφηνε την τελευταία της πνοή.

Αναζητώντας απαντήσεις στα συντρίμμια

Ενώ οι συγγενείς και οι συνάδελφοι των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αίτια της φονικής έκρηξης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην καταστροφή, με τις οικογένειες των τεσσάρων γυναικών να ζητούν επίσημες απαντήσεις για το πώς η βάρδια ρουτίνας μετατράπηκε σε σκηνικό θανάτου.

