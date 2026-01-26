Βιολάντα: «Δε μπορώ να το πιστέψω - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος»

*Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Σοκαρισμένος είναι πρώτος εξάδελφος μιας εκ των 5 άτυχων γυναικών της νυχτερινής βάρδιας που πήγαν από τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου για δουλειά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο ίδιος από σχόλια στο διαδίκτυο ενημερώθηκε πως η ξαδέλφη του βρισκόταν ανάμεσα στους αγνοούμενους, ενώ ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως μέχρι πριν δύο μέρες περνούσαν χρόνο μαζί και τώρα δεν πρόκειται να την ξανά αντικρύσει ποτέ.

«Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Προχθές ήμασταν μαζί με τη Βάσω. Ήρθε να της φτιάξει τα μαλλιά η γυναίκα μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πριν δύο μέρες ήμασταν μαζί, τα λέγαμε, ήταν όλα καλά και σήμερα αυτό», λέει συγκλονισμένος στο Newsbomb.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

«Ξυπνήσαμε το πρωί και είδαμε στις ειδήσεις για μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή μας. Στην αρχή δεν ξέραμε καν πού είχε γίνει, δεν έλεγαν. Εγώ σε σχόλια σε ιστοσελίδες είδα ότι πρόκειται για τη Βιολάντα. Μετά μάθαμε και για τη Βάσω», προσθέτει.

Ο ίδιος αναρωτιέται για τα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή της ξαδέλφης του. «Δεν μας λένε τίποτα. Ακούμε ότι όλα είναι ανοιχτά. Μέχρι και για πιθανότητα δολιοφθοράς μιλάνε, λέγοντας ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να υπάρχουν εργάτες μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Εκείνη την ώρα το εργοστάσιο είχε την κοπή της πίτας και δούλευε προσωπικό ασφαλείας. Λένε ότι είχαν μια παραγγελία της τελευταίας στιγμής και έπρεπε να παραδοθεί και γι' αυτό δούλευε κόσμος».

Αναφέρει επιπλέον, ότι υπάρχουν και σενάρια για διαρροή υγραερίου. «Άλλοι λένε για διαρροή, άλλοι όχι. Εμείς θέλουμε να μάθουμε γιατί χάθηκαν τόσοι άνθρωποι».

Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 4 εργατριών, ενώ έχουν ήδη βρεθεί ανθρώπινα μέλη του πέμπτου νεκρού.

Στο σημείο βρέθηκε πρώην εργάτρια του εργοστασίου, η οποία δούλευε στη «Βιολάντα» για δυόμιση χρόνια, κοιτάζοντας σοκαρισμένη προς τον τόπο που ήταν άλλοτε ο χώρος εργασίας της. «Από το πρωί που το μάθαμε, έχω μουδιάσει», είπε στο Newsbomb. «Εδώ δούλευα. Ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν ακόμη. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

«Σταμάτησα τώρα το απόγευμα να δω τι έγινε, γιατί το πρωί φεύγοντας από τα Τρίκαλα, η Τροχαία είχε κλείσει τον δρόμο και το μόνο που έβλεπα ήταν μαύρος καπνός. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», σημείωσε άλλος κάτοικος των Τρικάλων.

Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ενώ κάτοικοι των Τρικάλων, δηλώνουν στο Newsbomb, «δεν ξέρουμε τι συνέβη ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και μετά μάθαμε για τη φωτιά».

