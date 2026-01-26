Βιολάντα: Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 4 εργατριών, ενώ έχουν ήδη βρεθεί ανθρώπινα μέλη του πέμπτου νεκρού.

Στο σημείο βρέθηκε πρώην εργάτρια του εργοστασίου, η οποία δούλευε στη «Βιολάντα» για δυόμιση χρόνια, κοιτάζοντας σοκαρισμένη προς τον τόπο που ήταν άλλοτε ο χώρος εργασίας της. «Από το πρωί που το μάθαμε, έχω μουδιάσει», είπε στο Newsbomb. «Εδώ δούλευα. Ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν ακόμη. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

«Σταμάτησα τώρα το απόγευμα να δω τι έγινε, γιατί το πρωί φεύγοντας από τα Τρίκαλα, η Τροχαία είχε κλείσει τον δρόμο και το μόνο που έβλεπα ήταν μαύρος καπνός. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», σημείωσε άλλος κάτοικος των Τρικάλων.

Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ενώ κάτοικοι των Τρικάλων, δηλώνουν στο Newsbomb, «δεν ξέρουμε τι συνέβη ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και μετά μάθαμε για τη φωτιά».

