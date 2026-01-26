Βιολάντα: «Δεν ξέρω πού είναι η Σταυρούλα» - Η σπαρακτική μαρτυρία της αδερφής της αγνοούμενης
Η μητέρα τριών παιδιών είναι μια από τις πέντε εργάτριες που αγνοείται
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τον τρόπο με τον οποίο πέντε γυναίκες έχασαν τις ζωές τους τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά από φονική έκρηξη.
«Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν μας έχει πει κανείς τίποτα», ανέφερε αρχικά η κυρία Μπουκουβάλα για την αδερφή της Σταυρούλα, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, μιλώντας στο MEGA.
Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα θεωρείται αγνοούμενη ενώ η αδερφή της αποκάλυψε πως ποτέ δεν της είχε κάνει η αδερφή της παράπονα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.
Η αδερφή της αγνοούμενης αποκάλυψε πως έδωσε η ίδια DNA και η ταυτοποίηση με τη σορό που εντοπίστηκε γίνεται αυτή την ώρα.
