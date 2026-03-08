Σεισμός στη Θεσπρωτία: Στα αυτοκίνητά τους ξημερώθηκαν κάτοικοι των Ιωαννίνων - Πού υπάρχουν ζημιές

Η ισχυρή σεισμική δόνηση στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας ανάγκασε τους κατοίκους πολλών περιοχών της Ηπείρου κι όχι μόνο, να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και να βγουν στους δρόμους.

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός και στην πόλη των Ιωαννίνων, με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να παραμένουν είτε σε ανοιχτούς χώρους, είτε στα οχήματά τους μέχρι να καταλαγιάσει το κύμα των πρώτων ισχυρών μετασεισμών.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έχει καταγράψει το epiruspost από το κέντρο των Ιωαννίνων όπου κάτοικοι βρίσκονται εντός των ΙΧ.

Νέο βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου

Στο βίντεο που ακολουθεί καταγράφηκε η στιγμή της δόνησης από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε επαγγελματικό χώρο στα Ιωάννινα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο το ρολόι δείχνει 5:32 τα ξημερώματα, όταν χτύπησε με μανία ο Εγκέλαδος.

Λέκκας: Γι αυτό έγινε αντιληπτός σε τόσο μεγάλη ακτίνα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Ζημιές σε σπίτι στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας

Ζημιές αναφέρθηκαν σε σπίτια στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, στη Δωδώνη και στον Δρίσκο, καθώς και σε παλιούς ιερούς ναούς, ενώ ρωγμές σε σπίτια καταγράφηκαν ακόμα και στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Παράλληλα, σημειώθηκαν μικρές καταπτώσεις χωμάτων/βράχων στην Παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων, στην περιοχή της Πλακωτής, όπου μηχανήματα προβαίνουν σε καθαρισμό του δρόμου.

Μικρές καταπτώσεις χωμάτων σημειώθηκαν και στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.

