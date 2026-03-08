Το μοναδικό ζώο που είναι ικανό να αναγεννήσει το μισό του σώμα σε λίγους μήνες
Ο τρόπος με τον οποίο ο αστερίας αναγεννάται, αναπαράγεται και επιβιώνει, δεν συναντάται πουθενά αλλού στο ζωικό βασίλειο - είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα
Μπορεί το επιστημονικό του όνομα, «asteroidea», να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά πρόκειται για ένα εξαιρετικά δημοφιλές ζώο. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει ως αστερία και είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό πλάσμα.
Πρόκειται για μια κλάση εχινόδερμων, αποκλειστικά θαλάσσιων ζώων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά λόγω του σχήματος του σώματός τους. Όμως, το πραγματικά απίστευτο δεν είναι το σχήμα τους, αλλά η ικανότητά τους να αναγεννώνται, η οποία μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
