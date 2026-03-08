Αθλητικές μεταδόσεις (08/03): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός και GBL

Το πρόγραμμα της Κυριακής (08/03) στη Super League περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις.

Τα περισσότερα βλέμματα, φυσικά, θα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εκεί όπου οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν στην κορυφή. Αμφότερες έμειναν στο -3, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στον σαββατιάτικο (07/03) παιχνίδι της κόντρα στην ΑΕΛ.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη μάχη για μια θέση στα playoffs. Οι «πράσινοι» είναι στο +3 από την ομάδα της Βοιωτίας και με «διπλό» θα «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς που ρίχνουν την αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ITC Crete Challenger (Τελικός Μονού, ATP Challenger 50 2026)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)

13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν - Μπαρτσελόνα (ACB Liga Endesa 2025-26)

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε - Κρεμονέζε (Serie A 2025-26)

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φούλαμ - Σαουθάμπτον (Emirates FA Cup 2025-26)

14:30 Novasports Start Πρόισεν Μούνστερ - Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2 2025/26)

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ - Έλτσε (La Liga EA Sports 2025/26)

15:00 Action 24 Αστέρας Aktor – Ηρακλής (Greek Super League 2 2025-2026)

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Matchday (Εκπομπή)

16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός (Stoiximan Super League 2025-26)

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπολόνια - Ελλάς Βερόνα (Serie A 2025-26)

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα - Πάρμα (Serie A 2025-26)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής - Παναθηναϊκός (Stoiximan GBL)

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga 2025/26)

16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ (PreGame)

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση (Cyprus League by Stoiximan 2025-26)

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ (Stoiximan Super League 2025-26)

17:15 Novasports 1HD Χετάφε - Μπέτις (La Liga EA Sports 2025/26)

17:45 Novasports Start Μπρέντα - Φέγενορντ (Eredivisie 2025/26)

18:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου - Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga 2025/26)

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών 2025-26)

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λιντς - Νόριτς (Emirates FA Cup 2025-26)

19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League 2025-26)

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπόστον Σέλτικς (NBA 2025-26)

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα - Ρόμα (Serie A 2025-26)

19:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow (Εκπομπή)

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη - Ράγιο Βαγιεκάνο (La Liga EA Sports 2025/26)

20:00 Novasports 6HD Indian Wells, 3η Μέρα (WTA 1000 2026)

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης (ACB Liga Endesa 2025-26)

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπενφίκα - Πόρτο (Liga Portugal Betclic 2025-26)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίντιαν Γουέλς (ATP Masters 1000 2026)

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League 2025-26)

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League Ανδρών 2025-26)

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Νιου Γιορκ Νικς (NBA 2025-26)

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν - Ίντερ (Serie A 2025-26)

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια - Αλαβές (La Liga EA Sports 2025/26)

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σάντα Κλάρα - Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal Betclic 2025-26)

23:15 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow (Εκπομπή)

00:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίντιαν Γουέλς (ATP Masters 1000 2026)

04:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίντιαν Γουέλς (ATP Masters 1000 2026)

