Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, την Αναστασία και τη Σταυρούλα

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το μέγεθος της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Δημήτρης Δρίζος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

3.jpg

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Και οι δύο γυναίκες αποτελούν μόνο ένα μέρος της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Βιολάντα.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς προσφέρουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

1769438233432-387074469-1.jpg

Η Έλενα Κατσαρού

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Αναμένεται το πέμπτο όνομα από την τραγωδία καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίησή της σορού.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σημειώθηκε η σφοδρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η νυχτερινή βάρδια με 12 εργαζόμενους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ωστόσο στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Την ώρα που μαινόταν η φωτιά, πέντε εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Πρόκειται για τις γυναίκες που τελικά έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη εκδηλώθηκε στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονταν μόνο τα πέντε θύματα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι σοροί των γυναικών, που είχαν απανθρακωθεί, βρέθηκαν τόσο στο σημείο όπου είχε διαλυθεί το κτίριο από την έκρηξη όσο και στο υπόγειο του εργοστασίου. Όσοι εργαζόμενοι διασώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο τη στιγμή του συμβάντος.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο. Παρότι το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση από τον αστικό ιστό, ο κρότος ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τις γυναίκες κατάγονταν από κοντινό χωριό, ενώ η τέταρτη φέρεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

