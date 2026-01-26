Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

Ο τρομακτικός ήχος της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έφτασε μέχρι την «καρδιά» των Τρικάλων

Τρία λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01)· ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» φτάνει μέχρι και το κέντρο των Τρικάλων και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η φονική έκρηξη σκότωσε 4 γυναίκες, με μία ακόμη να αγνοείται στα συντρίμμια του εργοστασίου, που παραδόθηκε στις φλόγες. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη χώρα και τα αίτια αυτής βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι και 8 χιλιόμετρα μακριά, όπως φανερώνεται κι από ηχητικό ντοκουμέντο του trikalazoom.site.

