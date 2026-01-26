Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Εξιτήριο για 7 τραυματίες - Στο ΓΝ Λάρισας οι σοροί για ταυτοποίηση

Εξιτήριο πήραν επτά τραυματίες της μεγάλης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01/2026).

Στο σημείο έφτασαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τα οποία διακομίσθηκαν οι τραυματίες.

Ο πρώτος τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στις 4:30 π.μ. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν ακόμη έξι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη, έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ Λάρισας προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος, καθώς και στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταβεί ψυχολόγοι για την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.