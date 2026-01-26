LIVEBLOG - Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

Ανείπωτη τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις γυναίκες σκοτώθηκαν έπειτα από φωτιά που «ξέσπασε» τις πρώτες πρωινές ώρες στη μονάδα παραγωγής.

Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ, ακόμη μία αγνοείται, όπως επιβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb.

Οι σοροί μεταφέρονται για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η ακριβής αιτία της έκρηξης, σύμφωνα με τον κ. Καταβούτα.

Εξιτήριο πήραν επτά τραυματίες της μεγάλης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01/2026).

Ο πρώτος τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στις 4:30 π.μ. Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμη έξι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Όπως τόνισε ο κ. Καταβούτας, η φονική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα παραγωγής του παλιού εργοστασίου. H νέα μονάδα παραγωγής της «Βιολάντα», η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα, δεν υπέστη ζημιές από το περιστατικό. Τραγική ειρωνεία είναι πως η εταιρεία «Βιολάντα» βρισκόταν σε διαδικασία επέκτασης και ανακαίνισης των παλιών εγκαταστάσεων, που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

Νωρίτερα, η εταιρεία «Βιολάντα» εξέδωσε ανακοίνωση για τη φονική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα.

Αναφέρεται ότι «σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί, είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Διαβάστε επίσης