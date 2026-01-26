Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

Ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει σπεύσει στον τόπο του εργατικού δυστυχήματος, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, για να συλλέξει στοιχεία και να αποφανθεί για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μετέπειτα πυρκαγιάς που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες.

Το κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συλλέγει ευρήματα από το χώρο της γραμμής παραγωγής, όπου έγινε το εργατικό δυστύχημα, αναζητώντας τα χημικά στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις στο τι οδήγησε στην έκρηξη.

Το ένα από τα τρία κτήρια της εταιρείας «Βιολάντα» που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Καρδίτσας, εκεί που βρισκόταν η γραμμή παραγωγής, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έπεσε τοίχος, κατέρρευσε η οροφή και το κτήριο άνοιξε κυριολεκτικά στη μέση.

Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτω από τη γραμμή παραγωγής που έγινε η έκρηξη, ήταν το υπόγειο, στο οποίο εντοπίστηκαν οι σοροί των εργαζόμενων γυναικών. Όπως λένε οι εργαζόμενοι ο χώρος ήταν κενός, και δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις προπανίου, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ωστόσο, όπως τόνιζαν από το σημείο περνούσαν διάφοροι σωλήνες, με τις Αρχές να έχουν εστιάσει τις έρευνές τους σ' εκείνο το σημείο.

Μένει να αποσαφηνιστεί αν χρησιμοποιούνταν κάποιου είδους αέριο στη γραμμή παραγωγής, όπως προπάνιο ή αν υπήρχε βόθρος με μεθάνιο. Πιθανό είναι το σενάριο να εξερράγη και κάποιος μετασχηματιστής και να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, από το οποίο ενδεχομένως ανεφλέγησαν τα αέρια που περνούσαν μέσα από τους σωλήνες.

Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό κλιμάκιο της περιφέρειας που θα λάβει δείγματα από την εγκατάσταση, από το χώμα, ακόμα κι από το νερό για να διαπιστωθεί πώς έγινε η έκρηξη, θα στείλει το υλικό σε εργαστήριο στον Βόλο για να λάβει τις απαντήσεις.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στο σημείο έχει σπεύσει και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εξετάσει τον χώρο και να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, κατόπιν της έκρηξης που σημειώθηκε.

