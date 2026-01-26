Μητσοτάκης στο υπουργικό για τραγωδία στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, κρίσιμη είναι η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία

Μητσοτάκης στο υπουργικό για τραγωδία στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων
Στο τραγικό δυστύχημα από την φωτιά εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε: Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες

Κατά τα λοιπά στην εισήγησή του ανέφερε: Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Κρίσιμη είναι η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία. Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

