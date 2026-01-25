Η απάντηση Μητσοτάκη σε tik toker που ανήρτησε το μήνυμα «πρόσεχε, αγόρι μου» του πατέρα του

Η ανάρτηση του χρήστη που βρέθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων την ίδια μέρα με τον πρωθυπουργό, το σχόλιο του πατέρα του χρήστη και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η απάντηση Μητσοτάκη σε tik toker που ανήρτησε το μήνυμα «πρόσεχε, αγόρι μου» του πατέρα του
Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο μέσω των social media απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση χρήστη που κοινοποίησε στο TikTok το καυστικό μήνυμα του πατέρα του.

Ο χρήστης Johnnykoro ανήρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok ένα σύντομο βίντεο με τρεις φωτογραφίες. Στην πρώτη φαίνεται ο ίδιος με τη λεζάντα «για ένα σκι ήρθα, τι μπορεί να πάει στραβά;». Στην ακριβώς επόμενη φωτογραφία φιλοξενείται το μήνυμα που έλαβε ο χρήστης από τον πατέρα του: «Πρόσεχε αγόρι μου σε παρακαλώ, γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης». Και στην τρίτη φωτογραφία εμφανίζεται πάλι ο χρήστης να έχει γλιστρήσει πάνω στο χιόνι.

Η ανάρτηση του χρήστη συνοδεύεται από τη φράση «Τα βουνά και το χιόνι δε φεύγουν παιδιά, υπομονή».

Η εν λόγω ανάρτηση απέσπασε πληθώρα σχολίων, ανάμεσα στα οποία ήταν και του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος έγραψε: «Γύρνα το σε snowboard», ενώ ακολούθησαν επιμέρους απαντήσεις με emojies γέλιου από άλλους χρήστες.

Δείτε τις εικόνες της ανάρτησης

Σκι - ΤικΤοκ - Μητσοτάκης
Σκι - ΤικΤοκ - Μητσοτάκης
Σκι - ΤικΤοκ - Μητσοτάκης

Δείτε το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη

sxolio-mitsotaki.jpg

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, βρέθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, επιλέγοντας να απολαύσει λίγες ώρες στην καρδιά της χειμερινής δραστηριότητας. Η παρουσία του έγινε σε ήρεμο κλίμα, με περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας, ενώ ο ίδιος συμμετείχε ενεργά, ακολουθώντας τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Kalavryta News, ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα διακριτικός, όμως δεν απέφυγε την αναγνώριση από αρκετούς που τον χαιρέτησαν με έκπληξη.

