Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Το καφέ έχει και σόμπα»

Στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων για σκι βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η άφιξη του στην περιοχή έγινε με διακριτική παρουσία και περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο πρωθυπουργός δέχτηκε την «πρόκληση» των παρευρισκομένων στο καφέ στην κορυφή της Στύγας να δείξει στην κάμερα τον χώρο. Ο ίδιος, χαμογελαστός, είπε «Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια έδειξε τον χώρο λέγοντας πως «Αυτό είναι το καφέ» ενώ συμπλήρωσε πως «έχει και σόμπα», ενώ αμέσως μετά έδειξε έξω από το παράθυρο τον αναβατήρα.

https://www.instagram.com/reel/DT5e7HKCEwg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε χωρίς τυπικό πρωτόκολλο, εκδίδοντας εισιτήριο όπως κάθε επισκέπτης και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο, με τα χιονοπέδιλα στον ώμο.

