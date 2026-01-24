Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

Το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, επιλέγοντας να απολαύσει λίγες ώρες στην καρδιά της χειμερινής δραστηριότητας.

Η παρουσία του έγινε σε ήρεμο κλίμα, με περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας, ενώ ο ίδιος συμμετείχε ενεργά, ακολουθώντας τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Kalavryta News, ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα διακριτικός, όμως δεν απέφυγε την αναγνώριση από αρκετούς που τον χαιρέτησαν με έκπληξη.

Φορώντας τα χιονοπέδιλα στον ώμο, ο κ. Μητσοτάκης ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα του χιονοδρομικού κέντρου, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη πλευρά του. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια σύντομη απόδραση από το ασφυκτικό πρόγραμμα της πρωτεύουσας, ενώ η επιστροφή του στην Αθήνα ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της ίδιας μέρας.