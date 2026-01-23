Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Euronews

Στο Euronews, στις Βρυξέλλες, παραχώρησε συνέντευξη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός μίλησε στην εκπομπή Europe Today και στην Meabh Mc Mahon, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με θέμα τη Γροιλανδία, που ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης.

Κληθείς να σχολιάσει τη μαραθώνια Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος... φόρτος λόγω των τοποθετήσεων και των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι περίπλοκες όλες αυτές οι συζητήσεις των 27. Χρειάζεται χρόνος για να μιλήσουν όλοι. Χθες έγινε μια πολύ καλή συζήτηση για το γεγονός ότι η Ευρώπη θα αναλάβει δράση.

Η διατλαντική συνεργασία γίνεται πιο δύσκολη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλους τρόπους. Ξεκάθαρα ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση με τη Γροιλανδία» είπε αρχικά.

Για τη στάση της Ουγγαρίας και του Όρμπαν που τάσσεται στη γραμμή Τραμπ, την αποκάλεσε «εξαίρεση, δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρήκαμε τρόπο να τους παρακάμψουμε».

Για το Συμβούλιο Ειρήνης ο πρωθυπουργός επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Θέλουμε να είμαστε μέρος της συμφωνίας, αλλά μόνο για τη Γάζα και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να μπούμε σ' αυτό που είπε ο Τραμπ, αλλά ναι, θέλουμε να παίξουμε ρόλο και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Εάν υπάρχει τρόπος για να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα θα ήταν πολύ χαρούμενη να αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίτευξη συναίνεσης».

Για την Mercosur η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη, παρά μειονεκτήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβεί στην Ινδία για εμπορικές συμφωνίες. Θα πάω κι εγώ στην Ινδία σε μερικές εβδομάδες, θέλουμε να δημιουργήσουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών.

Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία. Είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχουμε κάθε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε live τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Euronews:

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά ταύτα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξελίξεις που δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, αργά το βράδυ της Πέμπτης μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο συγκαλέστηκε η Σύνοδος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοιχτά τη Γροιλανδία και ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» και ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συνεννόησης, ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά και χώρα με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις που θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεσμεύεται στο πλαίσιο της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου που έχει καθορίσει τις διεθνείς σχέσεις εδώ και 70 χρόνια - ένα πλαίσιο που, όπως είπε, είναι προς όφελος και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

