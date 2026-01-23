ΕΕ: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία

Η ΕΕ αμφισβητεί το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, στηρίζει Δανία και Γροιλανδία και ζητά να προχωρήσει η συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΕ: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία
AP
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε ότι ιδρύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως ως προς τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο κ. Κόστα μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου των “27” στις Βρυξέλλες.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ πρέπει πλέον να προχωρήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών όπως είχε απειλήσει και θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον πρέπει «να προχωρήσουν» στην εφαρμογή της εμπορικής τους συμφωνίας μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την επιβολή δασμών, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η χθεσινή ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο και χαρακτηρίζοντας τους δασμούς «ασύμβατους» με τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ.

«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος. «Ο στόχος παραμένει η ουσιαστική σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού». «Έχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», συμπλήρωσε ο Αντόνιο Κόστα απευθυνόμενος στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27.

Φον ντερ Λάιεν: Τα τέσσερα βασικά θέματα της Συνόδου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε τα τέσσερα βασικά θέματα που κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής:

  • «Αδιαμφισβήτητη» αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία
  • Στήριξη στα έξι κράτη-μέλη που απείλησε ο Τραμπ με δασμούς
  • Δέσμευση για διάλογο με τις ΗΠΑ με τρόπο «σταθερό αλλά μη κλιμακωτικό»
  • Καθορισμός των «εμπορικών αντιμέτρων και μη δασμολογικών εργαλείων» της ΕΕ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν τελικά σε δασμούς.

Όπως πρόσθεσε, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, καθώς και στη στήριξη προς την Ουκρανία.

Αποχωρήσεις χωρίς δηλώσεις

Αρκετοί ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών - μεταξύ αυτών ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν - αποχώρησαν από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς δηλώσεις, κάτι μάλλον ασυνήθιστο για το τέλος μιας Συνόδου Κορυφής.

Όρμπαν: «Ζήτημα του ΝΑΤΟ»

«Δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι ζήτημα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναφερόμενος στην κρίση της Γροιλανδίας. «Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε καλή δουλειά. Τώρα είναι εύκολο για την ΕΕ», πρόσθεσε.

Σάντσεθ: «Ο Τραμπ παίζει Μονόπολη με τη Γροιλανδία»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η ΕΕ απορρίπτει «μια επιστροφή στο παρελθόν, όπου η εδαφική κυριαρχία αντιμετωπίζεται σαν παιχνίδι Μονόπολη».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός απέκλεισε τη συμμετοχή της χώρας του στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ. Ο Αντόνιο Κόστα όσο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσαν μετά τη Σύνοδο ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να συνεργαστεί» με τις ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα.

Ωστόσο, ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο αυτό «βρίσκεται εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ και δεν περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή στις συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».

