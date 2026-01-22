Μητσοτάκης για Γροιλανδία: «Οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δείχνουν εκτόνωση»

«Οι χθεσινές τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν εκτόνωση για το ζήτημα της Γροιλανδίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες

Newsbomb

Μητσοτάκης για Γροιλανδία: «Οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δείχνουν εκτόνωση»
AP.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, αλλά ήταν επιβεβλημένο. Υπήρχε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αλλά οι χθεσινές τοποθετήσεις του προέδρου (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ δείχνουν εκτόνωση, τουλάχιστον για το ζήτημα της Γροιλανδίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Γροιλανδίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι προβληματισμοί από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων με τη Δανία.

Να κινηθούμε δημιουργικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ειρήνης, όχι μόνο η Ελλάδα έχει εκφράσει εύλογους προβληματισμούς, καθώς έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, εκφεύγει της απόφασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να προσυπογράψουν την προσχώρηση, αφορούν μόνο την επόμενη φάση στη Γάζα και για όσο καιρό απαιτηθεί», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

LIVE εικόνα από τις Βρυξέλλες:

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ.

Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στη Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας.

Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί, όμως, μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες -με δύο εξαιρέσεις- της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω εύλογους, νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας -η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή-, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα οι «πράσινοι»

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

20:57LIFESTYLE

Άννα Μενενάκου για Σωτήρη Τσαφούλια: «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, από την πρώτη μέρα ήμασταν ζευγάρι»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραμονή της στην Euroleague

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις 0-0 - Ξεκίνησε το β' ημίχρονο στην Τούμπα

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ανακούφιση Ευρωπαίων για την «στροφή Τραμπ» στη Γροιλανδία και διαφορετικές προσεγγίσεις

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Κολυδάς: Οι 24 φορές που η βροχή στην Αττική ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά: Διεκόπη η κυκλοφορία

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και άφησε την τελευταία του πνοή

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι - Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο «πλήγμα» με Όσμαν, εκτός δωδεκάδας ο Τούρκος

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άντρας σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε και έβριζε περαστικούς στο κέντρο της πόλης

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 16χρονη από δομή της Νέας Σμύρνης

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι-Παναθηναϊκός: Δυναμιτίζουν το κλίμα οι Ισραηλινοί με «επίθεση» στον Αταμάν (vid)

19:55ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Γροιλανδία: «Οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δείχνουν εκτόνωση» – Η πρόταση της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 27χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά: Διεκόπη η κυκλοφορία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί και πάλι στην Αττική - Πού βρέχει τώρα

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πήρε από το θύμα 50.000 και έκοψε τις φλέβες της για να μην τα επιστρέψει», λέει συγγενής

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο - Αναταραχή στην Ρωσία - «Ευχαριστώ Μακρόν» δηλώνει ο Ζελένσκι

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Γροιλανδία: «Οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δείχνουν εκτόνωση» – Η πρόταση της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

10:02LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: Τα βίντεο του τραγουδιστή από τους πλημμυρισμένους δρόμους της Γλυφάδας

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και άφησε την τελευταία του πνοή

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στην Αττική: «Η Αθήνα δεν είναι έτοιμη για ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο» προειδοποιεί καθηγητής φυσικών καταστροφών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ