Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει στο Νταβός, απευθείας στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Ο πρωθυπουργός επρόκειτο να ταξιδέψει χθες για το Νταβός, ωστόσο, η κακοκαιρία ανέβαλε την αναχώρησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν προγραμματισμένο να πετάξει νωρίς το μεσημέρι από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Ζυρίχη, όπου θα συμμετείχε σε ομιλίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ. Τελικά, αποφασίστηκε να μην μεταβεί καθόλου στο Νταβός, και να «πετάξει» απ' ευθείας για Βέλγιο.

