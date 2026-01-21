Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβαλε την αναχώρησή του, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Επρόκειτο να πετάξει νωρίς το μεσημέρι με προορισμό τη Ζυρίχη, όπου θα συμμετείχε σε ομιλίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ. Κατόπιν ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με θέμα τη Γροιλανδία.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ταξιδέψει νωρίς αύριο το πρωί για την Ελβετία, ώστε να πραγματοποιήσει μέρος του προγράμματός του στο Νταβός, πριν μεταβεί στο Βέλγιο.

Διαβάστε επίσης