Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο κομμάτι της χώρας και πλέον και το λεκανοπέδιο της Αττικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός.

Στο Νταβός της Ελβετίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,θα βρεθεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εν μέσω κρίσης για τη Γροιλανδία και όλων των ανοιχτών γεωπολιτικών θεμάτων στον κόσμο.

Αρχικά, ο προγραμματισμός ανέφερε πως ο πρωθυπουργός θα βρίσκονταν στο Νταβός μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο η σύγκληση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για το θέμα της Γροιλανδίας, ανατρέπει τον προγραμματισμό αυτό.

«Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», ανέφερε σχετικά ο πρωθυπουργός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και πρόσθεσε: «Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».

