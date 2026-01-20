Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης των «σκληρών» αγροτοσυνδικαλιστών με τον Μητσοτάκη

Παρά την πολύωρη συζήτηση με τον πρωθυπουργό οι «σκληροί» των μπλόκων δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και σήμερα το απόγευμα αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι επόμενες κινήσεις τους.

Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως σε τεχνικά ζητήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν την άποψη ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους και σήμερα το απόγευμα το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο θα αποφασίσει για το πώς θα κινηθούν...

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Αν και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εντάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μια ισχυρή διαφωνία μεταξύ του προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς Θωμά Μόσχου με τον καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπιλλίνη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου.

Ο κ. Μόσχος έθεσε το το θέμα της ευλογιάς και την ανάγκη εμβολιασμού, με τον κ. Μπιλλίνη να απαντά και σε αυτός σε σχετικά υψηλούς τόνους.

Στη διαφωνία επενέβη ο κ. Τσιάρας λέγοντας στον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς: «θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη αν γίνει ενδημική η νόσος;».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας Eurokinissi

Μέσα στη σύσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται μεταξύ άλλων να είπε: «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε μετά τη συνάντηση στο Ωδείο Αθηνών, το απόγευμα της Δευτέρας (19/01), όπου σε ομιλία του αναφέρθηκε στην πολύωρη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών και την πιθανότητα να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην επιστρέψουν στα μπλόκα και δήλωσε:

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων "Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών" που συνδιοργάνωσαν το "The Books Journal" και το Ωδείο Αθηνών, στους χώρους του Ωδείου, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο. Νομίζω ότι και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην αναφορά ότι τα μπλόκα βρίσκονται στους δρόμους εδώ και σχεδόν δύο μήνες, είπε πως «οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν μία παράδοση στη χώρα μας, και το κλείσιμο των δρόμων, η οποία είναι παράνομη, και το ξεκαθάρισα στη συζήτηση που είχαμε (σ.σ. με τους αγρότες), αντιμετωπιζόταν, δεν θα έλεγα με μία ανοχή, αλλά στο πλαίσιο ενός σχεδόν "εθιμικού δικαίου". Ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται και μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Νομίζω ότι πια, και με αφορμή αυτές τις κινητοποιήσεις, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται».

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συνάντησης με τους αγρότες αυτή θα έπρεπε να έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, τονίζοντας πως θα πρέπει να μπει τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που τελικά δεν εξυπηρέτησε ούτε τους ίδιους, ούτε την κοινωνία, η οποία ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχει αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχουν θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά τους, το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να ικανοποιήσει και να συζητήσει τις λεπτομέρειες υλοποίησης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης και στα ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.



Από δω και πέρα το μήνυμα που έστειλε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως «ελπίζουμε να πρυτανεύσει η κοινή λογική και να λήξουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπώρησαν τόσο καιρό την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, αποτελεί μονόδρομο για την Πολιτεία να εφαρμόσει το νόμο».

