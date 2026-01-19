Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

Μετά από τη συνάντηση περισσότερων από τέσσερις ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες παραμένουν στη σκληρή γραμμή τους, με τον πρόεδρο της αγροτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, να δηλώνει ότι «συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας», χωρίς να προσδιορίζει αν θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί ή αν οι διεκδικήσεις τους θα λάβουν νέα μορφή.

Να σημειωθεί ότι «δεν έχει κρατήσει άλλη σύσκεψη πρωθυπουργού τόσο πολύ» όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές για την συζήτηση που διήρκεσε 4 ώρες και 20 λεπτά

Ο κ. Μαρούδας ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας, αλλά καλύφθηκε πίσω από δικαιολογίες, όπως οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί».

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις», ενώ δήλωσε πως «για συλλαλητήριο θα αποφασίσουν τα μπλόκα» αύριο.

Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς οι αγρότες εισήλθαν στο κτίριο κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε μετά από τη συνάντηση περισσότερων από 4μιση ωρών, πως σημειώθηκε μία πολύ καλή, αναλυτική και παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι συμφώνησαν να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, το ΑΤΑΚ και η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή των εκπροσώπων των αγροτών στις επιμέρους επιτροπές για τα εκάστοτε ζητήματα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την πολύωρη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. INTIME NEWS

Απευθυνόμενος στους αγρότες των μπλόκων δήλωσε ότι ελπίζει να πρυτανεύσει η κοινή λογική, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα.

«Με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα υπάρξει αλλαγή», δήλωσε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, ως προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.

«Για τους κτηνοτρόφους υπάρχει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε ο υπουργός.

