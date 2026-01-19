Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας
Έπειτα από περίπου 50 ημέρες στον δρόμο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος κινητοποιήσεων των αγροτών στην περιοχή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έπειτα από περίπου ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες στο Νησέλι της Ημαθίας αποχώρησαν από το μπλόκο της περιοχής το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01).
Οι αγρότες, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από κάποια σημεία τα οποία είχαν συζητήσει με τον πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή τους, αποχώρησαν από τον κόμβο του Νησελίου μετά από περίπου 50 ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνάδελφοί τους στα Πράσινα Φανάρια ετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους εντός της ημέρας να αποχωρήσουν από το μπλόκο, που βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Gov.gr Wallet: Τι αλλάζει αν σας πάρουν το δίπλωμα
17:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέατρο Μαβίλη:Ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας
15:12 ∙ LIFESTYLE