Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

Έπειτα από περίπου ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες στο Νησέλι της Ημαθίας αποχώρησαν από το μπλόκο της περιοχής το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01).

Οι αγρότες, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από κάποια σημεία τα οποία είχαν συζητήσει με τον πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή τους, αποχώρησαν από τον κόμβο του Νησελίου μετά από περίπου 50 ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνάδελφοί τους στα Πράσινα Φανάρια ετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους εντός της ημέρας να αποχωρήσουν από το μπλόκο, που βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

