Θα βγει «λευκός καπνός» στη σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη; - Τα αγκάθια

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή συνάντηση αν και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη στάση των σκληρών μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Θα βγει «λευκός καπνός» στη σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη; - Τα αγκάθια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, τη Δευτέρα στις 13:00 στο Μαξίμου, ετοιμάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται στους δρόμους.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι ενωμένοι και έχουν στο πλευρό τους την αλληλεγγύη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν την ίδια στρατηγική όλα τα μπλόκα και ήδη στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος υπάρχουν σοβαρά ρήγματα.

Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προσδοκίες για επιπλέον παροχές με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει με έμφαση ότι «οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί».

Στη σημερινή συνάντηση οι αγρότες θα προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των κτηνοτρόφων των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου.

«Εμείς πάμε με βάση τα αιτήματα που μας έβγαλαν στο δρόμο. Από κει και πέρα μακάρι να έχει καλή κατάληξη η συνάντηση, να βρούμε τη λύση», είπε ο Κώστας Σέφης, από το μπλόκο των Μαλγάρων μέλος της επιτροπής των αγροτών που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό.

Αρκετοί εκτιμούν ότι οι σκληροί των μπλόκων πάνε στη συνάντηση μόνο για να επιβεβαιώσουν τη ρήξη με την κυβέρνηση και δεν έχουν καμία διάθεση να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις.

Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αγροτικό κίνημα θα διχαστεί ακόμα περισσότερο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο αγροτικό και στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του και κινήθηκε στη λογική, «ό,τι δώσαμε δώσαμε», κάνοντας ειδική μνεία στη συνάντησή του με τους πρώτους αγρότες που βρέθηκαν στο Μαξίμου και όπως αναφέρει «εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας».

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας», και συμπλήρωσε ότι «το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως «δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές. Αυτό το ξεκαθάρισε άλλωστε και ο πρωθυπουργός. Τα θέματα σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν. Αύριο μπορούμε να συζητήσουμε για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 – 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και φυσικά για επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις».

«Η κυβέρνηση να αποκτήσει τη βούληση να δώσει λύσεις, λένε οι αγρότες

«Καλούμε τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσουν να απαξιώνουν αυτόν τον διάλογο», τόνισε ο Κώστας Τζέλλας κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65.

«Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και αυτά που μέχρι στιγμής ειπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, δυστυχώς δεν μας δίνουν το δικαίωμα να γυρίσουμε στα χωριά μας και στις δουλειές μας (…) Περιμένουμε την κυβέρνηση να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και είναι πολύ άσχημο να βγαίνει, να βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει «ότι είχαμε, δώσαμε»», πρόσθεσε και σημείωσε:

«Εμείς απαντάμε ότι οι ανάγκες των αγροτών είναι μεγάλες και καλά θα κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να βρει και χρήματα, να βρει και λύσεις για να παραμείνουμε στη δουλειά μας και στα χωριά μας».

Συμπλήρωσε δε: «Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα εκτιμήσουμε και αυτά που θα μας πει τη Δευτέρα, θα εκτιμήσουμε και την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και εδώ θα είμαστε πάλι όλοι μαζί να αποφασίσουμε πώς θα αντιδράσουμε στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Αλλά όσο και να θέλει να υποτιμήσει αυτόν τον αγώνα, όσο θέλει και να τον διασπάσει αυτόν τον αγώνα, να τον διαιρέσει αυτόν τον αγώνα, όπως και το αγροτικό κίνημα, την ενότητα που καταφέραμε να έχουμε με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Όσους πρόθυμους και να πάρει να συζητάει», πρόσθεσε.

Τα βήματα των αγροτών μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την Δευτέρα, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια, με συντονισμό των κινήσεών τους.

