Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε τα ονόματα της 31μελούς αντιπροσωπείας αγροτών που θα συναντηθεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαλόγου για τα αιτήματα του κλάδου.

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Χωρίς τον Ανεστίδη η συνάντηση με Μητσοτάκη

Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα, στη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις υβριστικές δηλώσεις που έκανε κατά του πρωθυπουργού.

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες,» ξεκαθάρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

«Πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης