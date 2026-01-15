Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

Μετά από ενάμιση μήνα, άνοιξε ο δρόμος στο Κάστρο Βοιωτίας

Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι αγρότες – Ανοίγουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς
Μετά από ενάμιση μήνα αποκλεισμού, άνοιξε ο δρόμος στο Κάστρο Βοιωτίας
Για την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ορίστηκε η νέα συνάντηση μεταξύ αγροτών - αυτή τη φορά, της «σκληρής γραμμής» - και του πρωθυπουργού.

Ο νέος κύκλος επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπεία αγροτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανοίγει τη Δευτέρα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή (15/01) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι δρόμοι θα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτοί. «Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση και, πρώτα ο Θεός, θα πραγματοποιηθεί και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία –όπως απεδείχθη– έπειτα από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Το πανελλαδικό συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων αποφάσισε την απομάκρυνση των τρακτέρ από τα περισσότερα οδικά σημεία και το άνοιγμα της κυκλοφορίας σε βασικές αρτηρίες του οδικού δικτύου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αερογέφυρα της Νίκαιας, η περιμετρική οδός της Πάτρας, καθώς και η Εγνατία Οδός στη Δυτική Μακεδονία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση αποκλιμάκωσης, μετά από ημέρες έντονων κινητοποιήσεων.

Η συνάντηση της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων από κάθε μπλόκο, προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική συζήτηση. Παράλληλα, προβλέπεται η παρουσία παρατηρητών, χωρίς να συμμετέχουν άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Άνοιξε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας

Ανοιχτή, έπειτα από ενάμιση περίπου μήνα, είναι και πάλι η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του κόμβου της Σκάλας Αταλάντης, καθώς και στους κόμβους Θηβών και Κάστρου Βοιωτίας.

Οι αγρότες της Λοκρίδας, σε εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης των 62 μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/01) στο άνοιγμα της εθνικής οδού. Τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στη ΛΕΑ, με αποτέλεσμα να δοθούν ξανά στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Την ίδια ώρα, σταδιακά ανακοινώνονται αποφάσεις και από τα υπόλοιπα μπλόκα, που φέρνουν αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, από Θήβα έως Κάστρο Βοιωτίας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ παραμένει κλειστή η ράμπα εξόδου στον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

