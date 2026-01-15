Μαρινάκης: Συμφωνία για συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών τη Δευτέρα

Θα υπάρξει νέος κύκλος επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπεία αγροτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή (15/01) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στις 13:00 με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία, πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία –όπως απεδείχθη– έπειτα από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Η πρώτη από τις νέες, υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra κατέπλευσε στη χώρα μας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εν πλω υποδοχή της παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε λίγες μέρες, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενσωμάτωσής της στον Στόλο. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενδυναμώνοντάς τες.

Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» και των τριών υπολοίπων φρεγατών Belh@rra στο Πολεμικό Ναυτικό που θα ακολουθήσει συνιστά ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα.

Έως το τέλος του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης Belh@rra, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

Μία σειρά από ρεκόρ κατέρριψε η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η χώρα μας δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, από 3,63% πέρυσι και ενώ τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης. Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές με 49,5 δισ. προσφορές από 330 επενδυτές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Σημειώνεται πως με την έκδοση αυτού του 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα κάλυψε το 50% των δανειακών αναγκών του 2026.

Ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για την πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας.

Στην πράξη, αυτή η εξέλιξη σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη.

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κύρωση της νέας συμφωνίας του ελληνικού Δημοσίου με τον ιταλικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική του Hellenic Train.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Με την υπογραφή της συμφωνίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενεργοποιείται η παραγγελία 23 ολοκαίνουριων συρμών, με επένδυση της ιταλικής Κυβέρνησης και ορίζοντα παραλαβής των πρώτων εντός 18 μηνών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση χερσαίων μεταφορών στη χώρα, ύψους 308 εκατ. ευρώ, και για πρώτη φορά από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων η Ελλάδα αποκτά νέα –και όχι μεταχειρισμένα– τρένα.

Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι η διάρκεια των δρομολογίων να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, καθώς το σύνολο των επενδύσεων που προβλέπεται από την ιταλική κυβέρνηση «αγγίζει» τα 420 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό.

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού ύψους περί τα 102 εκατ. ευρώ, εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω. Έμφαση θα δοθεί σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 14, προς το παρόν, από τα 25 ΑΕΙ της χώρας, για την υλοποίηση «Δράσεων ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης». Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαμορφώνεται σε 6,55 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναμένεται να υλοποιηθούν, σε κάθε ΑΕΙ, τα εξής:

Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας.

Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών.

Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης.

Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία.

Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

