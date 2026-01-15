Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Μητσοτάκη - Οι όροι του πρωθυπουργού

Αλλαγή στάσης από τους σκληρούς των αγροτικών μπλόκων που τώρα επιδιώκουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό παρά τις αρχικές αρνήσεις τους.

Από την κυβέρνηση, πάντως, αποσαφηνίζουν ότι ισχύουν και οι τρεις προϋποθέσεις που έχει θέσει εξ αρχής: Ανοικτούς δρόμους, αναλογική αντιπροσώπευση αλλά και αποκλεισμό από τη συνάντηση προσώπων που έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων, που μέχρι χθες αρνούνταν να προσέλθουν στον διάλογο γιατί δεν συμφωνούσαν να έρθουν από κοινού με άλλους εκπροσώπους μπλόκων, οι οποίοι προχθές είδαν τελικά τον πρωθυπουργό.

Με τους σκληρούς των μπλόκων είναι σε εξέλιξη επικοινωνία μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν αποκλείεται αν όλα πάνε καλά να υπάρξει συνάντηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης.

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης παραμένει σταθερή: Λύσεις στα προβλήματα των αγροτών και εφαρμογή του νόμου. Διάλογος με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας και με όλους τους δρόμους ανοικτούς.

Η κυβέρνηση, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στον διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

«Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε στις πληρωμές οι οποίες ήταν 13% περισσότερες σε σχέση με το 2024 και καλύψαμε εν όλω ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών».

Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι την ευθύνη για τις ακυρώσεις των συναντήσεων με τον πρωθυπουργό την έχουν αποκλειστικά οι αγροτοσυνδικαλιστές τον μπλόκων.

«Τους καλέσαμε σε διάλογο, ο πρωθυπουργός δέχθηκε να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις και ορισμένοι εξακολούθησαν να αρνούνται και έθεταν όρους εκτός λογικής. Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Η κυβέρνηση πάντως δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί».

Μάλιστα όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση όλα τα υπόλοιπα που λέγονται είναι προσχηματικά. «Για ότι έχει προηγηθεί, είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθαν στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική. Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι».

Από την κυβέρνηση τονίζουν μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των ευρωπαϊκών, που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα και την πολύ χαμηλότερη τιμή, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση εδώ και έναν χρόνο και είναι συνεπείς, θα πέσουν και αυτοί στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Όσοι μπουν τώρα σε ρύθμιση, σε δώδεκα μήνες θα έχουν χαμηλό φθηνό αγροτικό τιμολόγιο.

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο σημειώνουν ότι θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή η οποία δημιουργείται τώρα και η οποία, μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα μπορεί σε άμεσο χρόνο να δίνει τη δυνατότητα (μέσω ενός ειδικού αριθμού, μιας και θα υπάρχει αίτηση και θα είναι γνωστή η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο καθένας με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ και τις συγκεκριμένες παραγωγές που έχει) να αφαιρείται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Σημειώνεται δε, ότι θα αφαιρείται και ο ΦΠΑ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό όφελος για τον αγροτικό κόσμο.

Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό πρόβλημα από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι είναι γνωστό ότι για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, υπήρχε η αδυναμία για κάποιους αγρότες προκειμένου να ανευρεθεί το ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ. Τώρα μπορεί να υπάρξει υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ούτως ώστε, με ευκολία- εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή- να μπορεί ο αγρότης να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται.

