Οι όροι συνάντησης με τους αγρότες, παραμένουν ίδιοι, διαμηνύει η κυβέρνηση

Δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή για συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα επαναλαμβάνουν ότι η θέση της κυβέρνησης, η οποία τους μεταφέρθηκε δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ότι οι όροι της συνάντησης με τον πρωθυπουργό παραμένουν ίδιοι τόσο ως προς την σύνθεση όσο και την εκπροσώπηση αλλά και υπό την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέλθει ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Τσιάρας: «Όταν κάποιος δεν πάει στον διάλογο, υπάρχει σκοπιμότητα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη-αγροτών χαρακτήρισε «πολύ θετικό το κλίμα» κι έψεξε τους υπόλοιπους που αρνήθηκαν να παραστούν τονίζοντας ότι προέβαλαν προσχηματικούς λόγους και δεν είχαν διάθεση να πάνε σε διάλογο εξ αρχής.

«Δεν δεχθήκαν να είναι στον διάλογο, αν θέλαμε να τους διασπάσουμε θα έμενε ο πρωθυπουργός στην αρχική του απόφαση. Όταν τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν με συγκεκριμένες ώρες και σε άλλα γκρουπ... Το ποιος δεν προσέρχεται στον διάλογο φαίνεται. Κάποιοι δεν ήθελαν, είναι δικό τους θέμα» είπε ο υπουργός κι αναρωτήθηκε: «Δεν είναι οξύμωρο να μην έχουν έρθει στο ραντεβού και να ζητούν νέα ώρα και μέρα;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «στην πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε να έρθουν αυτοί που παραμένουν στα μπλόκα και στις 15:00 οι υπόλοιποι, που ήθελαν εδώ και καιρό να προσέλθουν στον διάλογο. Αν θέλαμε να τους οδηγήσουμε σε διάσπαση, θα τους έβαζε ο πρωθυπουργός όλους μαζί στο ίδιο τραπέζι».

Στο σημείο εκείνο, παρενέβη τηλεφωνικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας: «Δεν είναι προσχηματικός ο λόγος που δεν ήρθαμε στην συνάντηση. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ήταν να δεχθεί τις επιτροπές, όπως του ζητήσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη να κάνει τις δύο συναντήσεις, όπως τις ζητήσαμε. Εμείς ακριβώς κάναμε τις 2 επιτροπές, δεχόμενοι αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτικές του συνόλου των αγροτών. Η Πανελλαδική Επιτροπή έχει 60 μπλόκα, κι ο αριθμός των 35 ατόμων που ζητήσαμε είναι ο λιγότερος δυνατός για να υπάρχει εκπροσώπηση».

«Το αντιπροσωπευτική το ερμηνεύει κανείς κατά το δοκούν» ανταπάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «αυτό εννοούσε ο Μαρινάκης όταν έλεγε να είναι αντιπροσωπευτική η ομάδα. Γι αυτό κι ο πρωθυπουργός είπε να είναι τελικά δύο οι ομάδες για να εκπροσωπηθούν όλοι».

Κλείνοντας ο κ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι «δεν θα φύγουν τα μπλόκα» και τόνισε ότι «αν πάρουμε απάντηση ότι ο πρωθυπουργός μας δέχεται, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε στο Μαξίμου».

Χατζηδάκης: Να έρθουν και όσοι αγρότες δεν ήρθαν, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών

Να έρθουν και όσοι αγρότες δεν ήρθαν για διάλογο, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτά που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα, να σε καλεί ο πρωθυπουργός για διάλογο και να μην έρχεσαι, να αποφασίζεις να έρθεις και να θέτεις όρους ακραίους, δεν το έχω ξαναζήσει, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ υπενθύμισε πως προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις σε όσους δεν σέβονται τους νόμους του κράτους.

Χάνουν και το δίκιο τους οι αγρότες με αυτή τη στάση, σχολίασε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχετικά με τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που πήγαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Οι άλλοι είναι στη σφαίρα του λαϊκισμού και των ακροτήτων, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε ένα σχόλιο για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι ήδη υπάρχουν καυγάδες στα κόμματα που βρίσκονται στη «δεξαμενή» αυτήν, όπως της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου κ.ά. «Αν εξαιρέσετε τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Πετροβολούνται στη Βουλή. Όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε στο γήπεδο του λαϊκισμού κι έχουν αφήσει να παίξει μόνος του μπάλα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Συνάντηση αγροτών με κυβερνητικά στελέχη: Τέλος στο «ΑΤΑΚ» για μικρά αγροτεμάχια

Έπειτα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη στο γραφείο του Κωστή Χατζηδάκη, οι εκπρόσωποι των αγροτών ανακοίνωσαν ότι θα αρθεί μία από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, από το 2026 δεν θα απαιτείται το «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, γεγονός που αναμένεται να αποσυμπιέσει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Άρα, φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας είχε φέρει το ΑΤΑΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αγροκτηνοτρόφων.

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε.

Στις συζητήσεις με τους αγρότες συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο Θάνος Λίπας, πρόεδρος του κτηματολογίου.

Σύστημα «Μίδας»

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία.

«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από τον επόμενο χρόνο και μετά – αν προλάβουμε και το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έτσι «θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ».

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. «Εμείς έχουμε την ιδιότητα να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα μπλόκα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας είπαν οι αγρότες. Αυτοί είναι που θα διαμορφώσουν την άποψη για το αν είναι ευχαριστημένοι», ανέφερε.

Ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες

Τέλος, έγιναν αναφορές και σε οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Όπως διευκρινίστηκε, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και μηδική, με τη μηδική να λαμβάνει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο των επιπτώσεων της ευλογιάς, καθώς αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα.

Για το βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Οι αγρότες στο μπλόκο των διοδίων στα Μάλγαρα άνοιξαν το ρεύμα προς Αθήνα στις 11 το πρωί της Τετάρτης (14/01), με τις μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη να διεξάγονται κανονικά για όλα τα οχήματα.

Το ρεύμα με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα είχε κλείσει από το μεσημέρι της Τρίτης, σε ένδειξη κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων με αίτημα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο αποκλεισμός μάλιστα άρχισε λίγο πριν τη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με 25μελή ομάδα από εκπροσώπους αγροτών, τους οποίους τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα χαρακτήριζαν ως «πρόθυμους».

