Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Οι αγρότες στο μπλόκο των διοδίων στα Μάλγαρα άνοιξαν το ρεύμα προς Αθήνα στις 11 το πρωί της Τετάρτης (14/01), με τις μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη να διεξάγονται κανονικά για όλα τα οχήματα.

Το ρεύμα με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα είχε κλείσει από το μεσημέρι της Τρίτης, σε ένδειξη κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων με αίτημα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο αποκλεισμός μάλιστα άρχισε λίγο πριν τη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με 25μελή ομάδα από εκπροσώπους αγροτών, τους οποίους τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα χαρακτήριζαν ως «πρόθυμους».

