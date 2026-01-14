Κορυφώνεται η κριτική ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στους αγρότες που πήγαν στο ραντεβού με Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου οι εικόνες που δείχνουν ότι τα τρακτέρ των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που πήγαν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό, υπέστησαν υλικές ζημιές, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΚΕ μέσω της ιστοσελίδας 902.gr, προχωρούν σε συνεχείς αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση ορισμένων από τους συμμετέχοντες στο ραντεβού, με τη ΝΔ.

Το ΚΚΕ ήδη από χθες το βράδυ στην επίσημη ανακοίνωσή του έκανε λόγο για στημένο διάλογο, τονίζοντας ότι «τις “κομματικές μειοψηφίες”, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει».

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, η ιστοσελίδα 902.gr, που γενικότερα απηχεί τις θέσεις του κόμματος, προχώρησε σε δημοσιεύματα αναφορικά με τις σχέσεις των συμμετεχόντων στη σύσκεψη, με το κόμμα της ΝΔ.

Συγκεκριμένα αναφέρονται στον Μάρκο Λέγγα, ο οποίος όπως αναφέρεται είναι Περιφερειακός Σύμβουλος «εκλεγμένος με την παράταξη της ΝΔ».

Σε άλλο δημοσίευμα της ιστοσελίδας αναφέρεται ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φαιστού κ. Ορφανουδάκη, αλλά και τον Γ. Φασομυτάκη, για τον οποίο αναφέρει ότι εμφανίζεται ως «αγροτοσυνδικαλιστής του ανύπαρκτου Αγροτικού Συλλόγου Νότιας Κρήτης, ο οποίος "όλως τυχαίως" είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Φαιστού και πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ».

Στον κ. Λέγγα αναφέρονταν χθες το βράδυ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε συνέντευξή του σήμερα στο Open, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει ότι «Στις συναντήσεις που κάνει η κυβέρνηση δεν υπάρχουν κομματικά στελέχη και του δικού της κόμματος; Αυτό είναι μεμπτό εκ των προτέρων; Μόνο όταν είναι στημένη η συνάντηση είναι μεμπτό. Θα πάμε στους Έλληνες πολίτες και θα τους πούμε "για να συμμετέχετε σε συνδικαλιστικό χώρο, δεν πρέπει να είστε μέλη κομμάτων"; Αν είναι δυνατόν!».

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα προς τον κ. Λέγγα που είχε δηλώσει χθες ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού!» αναφέρει: «Και από πού αντλεί το θάρρος ο κ. Λέγγας να εκστομίζει όλα αυτά, μετά από μια συνάντηση που δεν πρόσφερε τίποτα παραπάνω στους αγρότες από τα γνωστά αναμασήματα της κυβέρνησης, που διατηρεί τα αδιέξοδά τους, που λειτούργησε ως διχαστικός μοχλός για το κίνημα των μπλόκων και ολοκληρώθηκε με τον πρωθυπουργό να εξαπολύει απειλές και να εκφοβίζει τους αγωνιζόμενους της πλειοψηφίας;»

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στα άλλα δύο στελέχη, τους κ.κ. Ορφανουδάκη και Φασομυτάκη από την Κρήτη, αλλά και τον Γ. Παλιούρα από τη Φθιώτιδα.

«Ο διάλογος ήταν στημένος», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

